Egy kicsit még jobban járhat, aki megvenné az államtól Nagy Márton minisztériumának épületét

Másodszor is árverésre bocsátja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét, ami a fővárosi József nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán áll – írja a G7.

A Pénzügyminisztérium épülete a József nádor téren 2025. július 17-én Fotó: Németh Dániel/444

Az előző, sikertelen licit után alig több mint egy héttel hirdették meg a mostani árverést, és a tízmilliárdokat érő – a 20. század elején épült, és eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként funkcionáló, majd évtizedekig a Pénzügyminisztérium által használt – ingatlan árából milliárdokat engedtek el: a licit most 33,85 milliárd forintról indul, ez pont 10 százalékkal alacsonyabb a múltkorinál.

Az október legvégén tartott árverésen egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett, így az ingatlant nem sikerült eladni. A 27 ezer m2 alapterületű épület az apró tetőszint nélkül 10 szintes, de ebben benne van a mélypince és a pince is.

Az elmúlt hetekben az MNV sorban hirdette meg a kifejezetten értékes állami ingatlanokat, a Belügyminisztérium épülete több mint 50 milliárdért kelt el, de a vagyonkezelő aukciós portálján most is van nyolc elárverezendő ingatlan, ami több mint egymilliárd forintot ér.