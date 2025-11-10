Zelenszkij szerint mindenki fél Trumptól

Volodimir Zelenszkij nem fél Donald Trumptól, ellentétben más nyugati vezetőkkel, és elutasította azokat a jelentéseket, miszerint legutóbbi washingtoni találkozójuk viharos volt. Az ukrán elnök szerint „a világon mindenki” fél Trumptól, „ez az igazság”, de a kérdésre, hogy ez rá is vonatkozik-e, azt mondta: „Nem... mi nem vagyunk Amerika ellenségei. Barátok vagyunk. Akkor miért kellene félnünk?”

Néhány másodperccel azután, hogy Zelenszkij leült beszélgetni a Guardian újságírójával, az elnöki palota sötétségbe borult egy újabb áramszünet miatt. Az elmúlt hetekben Oroszország többször is támadta Ukrajna nemzeti villamosenergia-hálózatát, ami számos városban gyakori áramkimaradásokhoz vezetett. A hétvégén történt további támadások az ország energiatermelő kapacitását „nullára” csökkentették – közölte az állami energiaipari vállalat, a Centrenergo. Orosz drónok két atomerőművet is eltaláltak Ukrajna nyugati részén, és Kijev felkérte az ENSZ nukleáris felügyeleti szervét, hogy reagáljon az esetre.

A palota tartalékgenerátorának bekapcsolása után azonban a lámpák újra felgyulladtak. „Ilyenek az életkörülményeink” – mondta Zelenszkij ironikus mosollyal. „Ez normális. Kijevben is vannak áramkimaradások, mint mindenhol máshol.” Szerinte Putyin „terroristatámadásokat” rendelt el Ukrajna energiaellátó rendszere ellen, civilek halálát okozva, áram és víz nélkül hagyva őket. „Más módon nem tud feszültséget kelteni a társadalmunkban.”

Zelenszkij szorosan együttműködik nemzetközi partnereivel, hogy megvédje Ukrajnát az éjszakai orosz drónrajoktól. Eddig azonban az Egyesült Királyság és más szövetségesek kizárták, hogy vadászrepülőket küldjenek az ország középső és nyugati részének légterének őrzésére – ami Kijev régóta fennálló kérése. Zelenszkij elmondta, hogy 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne rendelni amerikai gyártóktól, de addig is az európai államok kölcsönadhatnák Ukrajnának a meglévő Patriotjaikat.

Arra a kérdésre, hogy az EU és az Egyesült Királyság eleget tesz-e a fagyos és sötét tél előtt, Zelenszkij így válaszolt: „Soha nem elég. Akkor lesz elég, ha véget ér a háború. És akkor lesz elég, ha Putyin megérti, hogy abba kell hagynia.”