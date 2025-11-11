500 forint lesz a Bubi-bérlet a leállás előtti hónapban

A jelenleg elérhető, egy hónapra szóló Bubi-bérlet november 22-ig vásárolható meg, azt követően 500 forintos téli Bubi-bérlettel lesznek használhatók a kerékpárok – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Ez a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik, azaz 30 percig lehet vele ingyenesen kerékpározni, és a megvásárlás napjától függetlenül december 23-ig lehet használni, akkor jár le ugyanis a közbringarendszer érvényben lévő szolgáltatási szerződése.

Hogy ezután mikor működik újra a Bubi, az egyelőre még bizonytalan, az új szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzés ugyanis jelentős késésben van. A BKK a döntést a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti, amely majd csak november végén tárgyalhatja azt legkorábban. Ha valamiért viszont elutasítanák a nyertes ajánlatot, további hónapokat vehet igénybe a tender újraindítása.