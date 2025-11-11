A 117 halott közül egy sem volt rajta a 69 gyanúsítottat felsoroló listán, amit az ügyészek a brazíliai művelet alapjául összeírtak

Rio de Janeiro kormányzója sikerként állította be a brazil történelem leghalálosabb rendőrségi razziáját, de a rendőrök által megölt 117 ember közül egy sem szerepelt azon a 69 gyanúsítottat tartalmazó listán, amit az ügyészek a művelet alapjául szolgáló vádiratban neveztek meg – írja a Reuters.

A vádiratban szereplők közül azon a napon mindössze öt embert tartóztattak le, és egyikük sem volt a hírhedt Comando Vermelho bűnbanda vezetője – derül ki a művelet teljes rendőrségi jelentéséből, amit a hírügynökség átnézett, és amit a brazil szövetségi legfelsőbb bírósággal is megosztottak.

A razzia, ami a Contenção hadművelet nevet kapta, összesen 121 ember halálát okozta, köztük négy rendőrét és két tinédzserét, továbbá 99 gyanúsítottat vettek őrizetbe. A rendőrségi jelentés szerint egy középszintű bandavezetőt lövés nélkül fogtak el a város északi részén található, sűrűn lakott favelákban tartott rajtaütésen. A művelet után a helyi lakosok tucatjával sorakoztatták fel az utcán a halottakat, és több ezren tüntettek.

Nem tudták elfogni vagy megölni a Comando Vermelho banda magas rangú alakjait sem, noha a nyomozók szerint a banda központja éppen azokban a városrészekben található, amiket a rendőrség megcélzott. A banda fő vezetője, Edgar Alves de Andrade (közismert nevén Doca) továbbra is szökésben van.

A razzia egy héttel azelőtt történt, hogy a világ vezetői elkezdtek megérkezni az ENSZ COP30 klímacsúcsra, és szembefordította egymással a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnököt – aki katasztrofálisnak nevezte az akciót – meg a konzervatívokat, akik szerint ez a szervezett bűnözés elleni harc mintapéldája.

Noha Lula kormánya támogatja a szervezett bűnözés finanszírozását célzó rendőri fellépéseket, a jobboldali ellenfelek (köztük Claudio Castro, Rio kormányzója) erőteljes razziákat sürgetnek, hogy fegyvereket foglaljanak le és fogjanak el vagy öljenek meg bandatagokat, még ha ennek magas is az emberi ára.

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

Rio közbiztonsági titkára, Victor dos Santos, aki a rendőrséget felügyeli, megerősítette a Reutersnek, hogy a razzia célja a vádlottak letartóztatása volt, de „nem volt túl könnyű megtalálni 69 embert a favellákban élő 280 ezret között”. Bár a megölt férfiak közül 19-nek az ügyiratok szerint nem volt bűnügyi előélete, Santos azt mondta, 100 százalékig biztos benne, hogy mindannyian bűnözők voltak. Szerinte a megölt és letartóztatott emberek száma azt mutatja: „a helyzet sokkal rosszabb, mint amit a nyomozás kimutatott.” Elmondta, hogy a következő hónapokban további razziákat terveznek Rio faveláiban.

A razzia kezdeti eredményei azonban fokozták a bírálatot az áldozatok hozzátartozói és az emberi jogi szervezetek részéről, akik szerint a rendőrség válogatás nélkül ölt, ahelyett hogy világos, hosszú távú nyomozások eredményeire épülő célokat követett volna a Comando Vermelhóval – Brazília egyik legnagyobb és legbrutálisabb bandájával – szemben.