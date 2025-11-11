A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezető elemzője szerint az Átlátszó finanszírozása azért döntően külföldi eredetű, mert a kollégái kiszámolták

A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezető elemzőjének meghallgatásával folytatódott az Átlátszó és a hivatal közötti személyiségi jogi per tárgyalása. A Fővárosi Törvényszéken kiderült, hogy az SZH egy teljes elemzési osztálya dolgozott azon a jelentésen, ami azzal vádolta az Átlátszót, hogy amerikai gazdasági-politikai érdekeket szolgálva okoz kárt Magyarországnak.

A HVG tudósítása szerint az Átlátszó elleni SZH-jelentést készítő Sári Miklós azzal magyarázta a jelentés elkészítését, hogy törvényi előírás miatt kell ellenőrizniük a külföldről pénzt kapott szervezeteket, melyek „befolyásolhatják a választásra jogosultakat, ezzel együtt pedig a választások eredményét”. Az Átlátszó azért került a látókörükbe, mert felmerült a kérdés, hogy honnan kapnak külföldi támogatást és milyen „politikai nyomásgyakorló” tevékenységet folytatnak.

Bodoky Tamás, az Átlátszó főszerkesztője a per júniusi tárgyalásán Fotó: Németh Dániel/444

Sári azt mondta, hogy az Átlátszó finanszírozása döntően külföldi eredetű, és a legtöbb pénzt „az Európai Bizottság mellett idegen államok és Soros György pénzosztó körei biztosítják”. Ez színtiszta „matematika”, a kollégái számolták ki, vagyis „teljes egészében helytálló”. Sári állításának ellentmond, hogy a Fővárosi Ítélőtábla korábbi ítélete szerint valótlan az állítás, miszerint a lap külföldi támogatásának mértéke lényegesen meghaladná a belföldit.

Sári azt viszont nem értette, miért tartja az Átlátszó dehonesztálónak, hogy hírszerzési tevékenységet végeznek, hiszen „a mai világban a nyílt forráskódú hírszerzés teljesen elfogadott módszer, ezt a tevékenységet űzik oknyomozó újságírók, ügynökségek, államok”, így ennek az állításnak nincs pejoratív tartalma.

Szerinte az Átlátszó a dezinformációs kampánnyal ürügyet szolgáltatott az Európai Uniónak, hogy az uniós pénzek visszatartásával zsarolja Magyarországot, és „tevékenyen részt vett” a Sargentini-jelentés és az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseinek összeállításában. Erre szerinte az a bizonyíték, hogy a Sargentini-jelentés 34. oldalán az Átlátszó is szerepel a források között.

Az Átlátszó által indított per érdemi része júniusban kezdődött el. Az első tárgyalást ugyan május 20-án tartották volna, de az SZH képviselői nem jelentek meg a bíróságon. A júniusi tárgyaláson az SZH ügyvédje azt mondta, hogy az SZH elnöke, Lánczi Tamás nem jogász, ezért véleményt közölt, amikor azt mondta, hogy az Átlátszóról szóló jelentésükben tények vannak.