Annyira nincs mit mondania a Fidesznek a Szőlő utcáról, hogy még a DK-s bizottsági elnök is kellemetlen helyzetbe tudta hozni az államtitkárt

A Szőlő utcai botrány miatt összehívták kedden a Parlament Népjóléti Bizottságának ülését. A bizottság DK-s elnöke Pintér Sándort is meghívta az ülésre, de a belügyminiszter nem jelent meg, ahogyan a Bizottság fideszes tagjai sem, ezért az ülés határozatképtelen volt.

Eljött viszont helyette Fülöp Attila, a Belügyminisztériumban a területért felelős államtitkár, csak azért, hogy miután kimondták a határozatképtelenséget, rögtön le is lépjen.

Az államtitkár már akkor elindult kifele az ajtón, amikor a DK-s bizottsági elnök, Varga Zoltán kimondta, hogy még pár percet vár, aztán berekeszti az ülést. Ezt a pár percet a DK még ki akarta használni, ezért Varga jóformán ráparancsolt Fülöp Attilára, hogy maradjon csak a helyén, és válaszoljon a kérdéseikre.

„Legyen annyira bátor, üljön oda! Ennyire gyávák? Ennyire végtelenül gyávák, tényleg?”

– förmedt rá az államtitkárra Varga. Mire az államtitkár:

„Pontosan ismeri a házszabályt, amit itt csinálnak, az egy cirkusz”.

Fülöp halkan beszélt, Vargánál mindenképpen halkabban, bár ez nem volt nehéz.

Az államtitkár szerint a jogi helyzet világos, a Bizottság határozatképtelen, ezért nem kell válaszolnia. A vitanapon különben is lehetett kérdezni, és Pintér Sándornak is lesz még meghallgatása.

Varga újra erélyesen rászólt Fülöpre, hogy maradjon, és válaszoljon a kérdésekre. Ekkor már beszállt a jelenlévő Dobrev Klára DK-elnök is, és Fülöp névtábláját lóbálta, hogy akkor ezt odébb rakhatja-e, mert már nem lesz rá szükség.

Az államtitkár végül jó munkát kívánt, és kilépett az ajtón.

Az egész néhány perces jelenetsor nagyon rosszul nézett ki, teljesen érthetetlen, miért jött el Fülöp egyáltalán az ülésre.

A sajtó és Szabó Tímea országgyűlési képviselő is próbált az államtitkárnak a folyosón kérdéseket feltenni. A 444 is próbálta Fülöpöt kérdezni, például arról, hogy zajlik-e jelenleg vizsgálat a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggésben elkövetett mulasztások kivizsgálására a Belügyminisztérium alá tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon, amely a fenntartói jogokat gyakorolja a javítóintézet fölött. Az államtitkár azt javasolta, hogy forduljunk az ügyészséghez a kérdéseinkkel.

Az ülésre egyébként a fideszes bizottsági tagokon kívül nem jött el Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője és Komjáthi Imre MSZP-s képviselő sem. Miután Fülöp távozott, Varga Zoltán határozatlanképtelenné nyilvánította az ülést, és berekesztette azt.

A DK-sok ezután még a teremben maradtak, és meghallgatták többek között Molnár László gyermekvédelmi szakembert. Molnár sokáig a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot vezette, így Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utcai javító volt igazgatójának is egy időben a felettese volt. Ő volt az, aki Juhász kinevezésekor jelezte, hogy valami nincs vele rendben.

A Szőlő utcai üggyel legutóbb ebben a nagy cikkben foglalkoztunk.