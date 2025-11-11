Megbénult a szegedi és a záhonyi vasútvonal közlekedése is, mert felsővezetékhiba miatt nem használható a ceglédi vasútállomás

Kedden kora este egy rakodógép Cegléd állomáson beleakadt a felsővezetékbe, majd leszakította azt, így egy órán keresztül nem lehetett közlekedni a vasútállomáson. A Budapest-Záhony és Budapest-Szeged vasúti fővonalak közlekedése is megbénult. A forgalmat 8 óra körül, jelentős korlátozással, Budapest irányába tudták csak újraindítani.
A MÁVINFORM tájékoztatása alapján késésekre, pótlóbuszos átszállásra, kimaradó és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.
A záhonyi fővonalon az alábbi változások léptek életbe:
A szegedi fővonalon pedig az alábbiak:
Cegléd környékén egyébként egy elromlott biztosítóberendezés is akadályozta a vasúti közlekedést. Ugyanis a Törteli úti vasúti átjárónál elromlott a fénysorompó.