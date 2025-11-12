Őrsi Gergely: Ma arra ébredhettünk, hogy újabb 439 milliót vonnak el a II. kerülettől

Jogi eljárást indít a II. kerület, miután a kormány elvont tőlük 439 millió forintot – tudatta Őrsi Gergely, a kerület polgármestere.

Mint írta,

„az ilyen típusú elvonások nemcsak igazságtalanok, sokszor ellehetetlenítik a költségvetés tervezhetőségét és a kiszámítható működést egyaránt”.

A polgármester közleménye szerint a most elvont összeg a kerületben működő vállalkozások által befizetett helyi adó egy része, amit a járásoknak adnak tovább a Versenyképes Járások Program részeként.

Őrsi Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Egyébként 2019 óta a szolidaritási hozzájárulást is 13-szorosára növelték – írja a polgármester, aki szerint azt természetesen elfogadják, „hogy bizonyos területi egyenlőtlenségeket enyhíthet az ország ilyen intézkedéssel, bár a hozzájárulás mértéke, a 13-szoros növekedés komolyan vitatható”. A polgármester úgy véli, az ilyen elvonásoknál az lenne a minimum, hogy megtudhassák, „milyen nehezebb sorsú hátrányos térségekben hasznosul a II. kerületiek szolidaritási hozzájárulása, illetve mely járásokban milyen fejlesztések valósulnak meg a mostani elvonásból”. Ehhez képest még azt sem tudhatják meg, hogy mely településeken és járási fejlesztésekben hasznosulnak azok a források, amiket a II. kerülettől fonnak el.

A polgármester úgy összegzett:

„egyetlen év alatt így több mint 4 milliárd forintot vonnak el a II. kerülettől, ha csak a mostani alkalmat és a szolidaritási hozzájárulást számoljuk”.

Épp a múlt héten derült ki, hogy a Magyar Államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A Fővárosi Törvényszék januárban jogerős ítéletben mondta ki, hogy a kormány jogellenesen vont le 28,3 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást, illetve további 6 milliárd kamatot a főváros számlájáról, a pert még 2023-ban indította a főváros. A döntés után a pénzt nem kapták vissza, mivel az Államkincstár felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, miközben az ügy az Alkotmánybíróságon is járt, de nem találtak alkotmányjogi problémát. A Kúria végül a fővárosnak adott igazat.

Az államkincstár több alkalommal is inkasszózta a főváros számláit az elmúlt években, ez történt legutóbb idén szeptemberben is. Nem mellesleg annak ellenére, hogy júniusban a törvényszék kötelezte az államkincstárt, hogy a korábban levont milliárdokat utalja vissza Budapestnek.