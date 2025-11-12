Őrsi Gergely: Ma arra ébredhettünk, hogy újabb 439 milliót vonnak el a II. kerülettől

Jogi eljárást indít a II. kerület, miután a kormány elvont tőlük 439 millió forintot – tudatta Őrsi Gergely, a kerület polgármestere.
Mint írta,
„az ilyen típusú elvonások nemcsak igazságtalanok, sokszor ellehetetlenítik a költségvetés tervezhetőségét és a kiszámítható működést egyaránt”.
A polgármester közleménye szerint a most elvont összeg a kerületben működő vállalkozások által befizetett helyi adó egy része, amit a járásoknak adnak tovább a Versenyképes Járások Program részeként.
Egyébként 2019 óta a szolidaritási hozzájárulást is 13-szorosára növelték – írja a polgármester, aki szerint azt természetesen elfogadják, „hogy bizonyos területi egyenlőtlenségeket enyhíthet az ország ilyen intézkedéssel, bár a hozzájárulás mértéke, a 13-szoros növekedés komolyan vitatható”. A polgármester úgy véli, az ilyen elvonásoknál az lenne a minimum, hogy megtudhassák, „milyen nehezebb sorsú hátrányos térségekben hasznosul a II. kerületiek szolidaritási hozzájárulása, illetve mely járásokban milyen fejlesztések valósulnak meg a mostani elvonásból”. Ehhez képest még azt sem tudhatják meg, hogy mely településeken és járási fejlesztésekben hasznosulnak azok a források, amiket a II. kerülettől fonnak el.
A polgármester úgy összegzett:
„egyetlen év alatt így több mint 4 milliárd forintot vonnak el a II. kerülettől, ha csak a mostani alkalmat és a szolidaritási hozzájárulást számoljuk”.
Épp a múlt héten derült ki, hogy a Magyar Államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A Fővárosi Törvényszék januárban jogerős ítéletben mondta ki, hogy a kormány jogellenesen vont le 28,3 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást, illetve további 6 milliárd kamatot a főváros számlájáról, a pert még 2023-ban indította a főváros. A döntés után a pénzt nem kapták vissza, mivel az Államkincstár felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, miközben az ügy az Alkotmánybíróságon is járt, de nem találtak alkotmányjogi problémát. A Kúria végül a fővárosnak adott igazat.
Az államkincstár több alkalommal is inkasszózta a főváros számláit az elmúlt években, ez történt legutóbb idén szeptemberben is. Nem mellesleg annak ellenére, hogy júniusban a törvényszék kötelezte az államkincstárt, hogy a korábban levont milliárdokat utalja vissza Budapestnek.
A Magyar Államkincstár szerint viszont nem kell visszafizetni a pénzt.
Szeptember elsején járt le a jogvédelem, szerda reggel már jött is az inkasszó.
Mármint szolidaritási hozzájárulás címén. Így döntött a Fővárosi Törvényszék.