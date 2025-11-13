Folytatódik az üzengetés Japán és Kína között Tajvan miatt

A pekingi külügyminisztérium felszólította a nemrég kormányra lépett Takaicsi Szanae japán miniszterelnököt, hogy vonja vissza a Tajvannal kapcsolatos „felháborító” kijelentéseit, ellenkező esetben Japánnak vállalnia kell minden következményt. Takaicsi múlt héten a japán parlamentben azt mondta, hogy egy Tajvan elleni kínai támadás akár „a túlélést fenyegető helyzetnek” is minősülhet, ami Japán részéről adott esetben katonai válaszlépéseket is kiválthat.

Takaicsi Szanae Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

Erre reagálva Lin Csien kínai külügyi szóvivő úgy fogalmazott, Takaicsi szavai durva beavatkozást jelentenek Kína belügyeibe, és súlyos csapást mértek a kétoldalú kapcsolatokra. Hozzátette, „ha Japán merészel katonailag beavatkozni a Tajvani-szoros helyzetébe, az agressziónak fog minősülni, és Kína határozottan visszavág”.

A feszültség a héten sem enyhült Takaicsi kijelentései körül. A kínai állami műsorszolgáltató, a CCTV egyik közösségimédiás fiókja szerdán bajkeverőnek nevezte a japán miniszterelnököt, és azt írta: „meg kell fizetnie az árát”, ha továbbra is „határtalanul okádja a szemetet”.(Reuters)