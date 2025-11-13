Friedrich Merz arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy tartsa Ukrajnában a fiatal férfiakat és kezelje a korrupciót

Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fékezze meg a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, gondoskodjon arról, hogy inkább maradjanak otthon, és védjék a saját országukat.

Német konzervatív körökben erősödnek az aggodalmak, hogy gyengülhet a lakosság támogatása Ukrajna iránt, ha úgy érzékelik, a fiatal ukrán férfiak a katonai szolgálat elől érkeznek Németországba. Miután Ukrajna a nyáron lazított a kiutazási szabályokon, megnőtt a Németországba érkező 18 és 22 év közötti ukrán férfiak száma: míg július közepén ez heti 19 fő volt, októberben 1400–1800 főre nőtt. 2022 óta Németország több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be.

Fotó: -/AFP

Markus Söder, Bajorország konzervatív miniszterelnöke és Merz szövetségese azt javasolta: korlátozni kell az EU ideiglenes védelemről szóló irányelvét, ha Kijev nem csökkenti önként a beáramlók számát. Ez a szabályozás automatikus védelemben részesíti az Ukrajnából érkezőket.

Merz hangsúlyozta a német kormány azon elvárását is, hogy Ukrajna határozottan folytassa a korrupció elleni harcot, és vigye tovább a reformokat, különösen a jogállamiság területén. Zelenszkij „teljes átláthatóságot, a független korrupcióellenes hatóságok hosszú távú támogatását, valamint további gyors intézkedéseket ígért annak érdekében, hogy visszaszerezze az ukrán nép, az európai partnerek és a nemzetközi donorok bizalmát” – tette hozzá Merz szóvivője. (Politico)

