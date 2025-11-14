Az ukránok péntekre virradóra kilőhették a globális olajkereskedelem 2 százalékát

Oroszország felfüggesztette az első számú fekete-tengeri kikötőjén, Novorosszijszkon keresztül bonyolított olajexportot, miután átfogó ukrán támadás érte a helyi olajipari infrastruktúrát. A Reuters hírösszefoglalója szerint az orosz Transznyefty alapvetően napi 2,2 millió hordós forgalmat bonyolít Novorosszijszkon keresztül, ami a globális kínálat 2 százalékának felel meg.

Ez volt az elmúlt hónapokat tekintve az egyik legnagyobb és legeredményesebb csapás az orosz ágazati infrastruktúrára, mióta Ukrajna augusztustól kezdődően fokozta az olajfinomítók elleni műveleteket.

Olajipari infrastruktúra a novorosszijszki kikötőben Fotó: LUCIE GODEAU/AFP

A Reuters azt írja, a támadás nyomán több mint 2 százalékkal emelkedtek az olajárak a nemzetközi piacokon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt mondta, Kijev az éjszaka folyamán nagy hatótávolságú Neptun rakétákat is bevezett oroszországi célpontok ellen.

Az orosz védelmi minisztérium a Meduza híre szerint azt jelentette, hogy a légvédelem péntekre virradóra 216 ukrán drónt semmisített meg, köztük 66-ot Krasznodar régió fölött, amelynek területén Novorosszijszk is fekszik.