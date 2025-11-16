Továbbra sem felejt a Kneecap, ahogy a dublini ír–magyar meccsen, úgy az utolsó pillanatban elbukott hazai világbajnoki selejtező után is üzentek az X-en a magyar miniszterelnöknek:

„Dugd fel ezt a seggedbe, Orbán Viktor!”

A palesztinok mellett kiálló raptrió tagjait júliusban 3 évre kitiltották Magyarországról, így nem tudtak fellépni a Szigeten. Erre a Kneecap azzal reagált, hogy semmilyen jogalapja nincs a döntésnek, mivel a Kneecap egyetlen tagját sem ítélték el semmilyen bűncselekményért semmilyen országban. Hozzátették: „Baszódjon meg Orbán Viktor!” Szeptemberben Kanadából is kitiltották őket arra hivatkozva, hogy „a zsidó közösséget közvetlenül célzó gyűlöletszimbólumokat mutattak be”, valamint hogy „terrorista szervezeteket, például a Hezbollahot és a Hamászt” támogatták.

A Kneecap az athéni Rockwave Fesztiválon július 13-án. Fotó: ARIS OIKONOMOU/Hans Lucas via AFP

Írország a 96. percben szerzett góllal győzte le a magyar labdarúgó-válogatottat a Puskás Arénában, ezzel pedig biztossá vált, hogy sorozatban tizedszer is lemaradunk a világbajnokságról. Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta: „Nehéz most a jövőre gondolnom, a márciusi meccsekre. Most érzem legrosszabbul magam, amióta a magyar válogatott szövetségi kapitány vagyok. Nem akarok semmilyen alibit vagy magyarázatot keresni, én vagyok az elsőszámú fellepős, nagyon nagyon szomorú vagyok.”