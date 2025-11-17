Abbahagyta az éhségsztrájkot az a szerb anya, akinek fia az újvidéki tetőomlás egyik áldozata volt

Befejezte az éhségsztrájkot az a szerb anya, akinek 27 éves fia, Stefan is az újvidéki tragédia áldozatai között volt, írja a Reuters. A 48 éves Dijana Hrka, azt mondta az újságíróknak, hogy azért döntött így, mert „élve sokkal többet” tehet.

Találkozóra hívta a tüntetéseken részt vevő diákokat, hogy megvitassák, hogyan tudnak a jövőben együttműködni.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A hónapok óta tartó tüntetések megrengették Vučić hatalmát, a tüntető diákok, akadémikusok és ellenzéki vezetők vezette mozgalom Vučić-ot korrupcióval, silány közszolgáltatásokkal, nepotizmussal és a sajtószabadság korlátozásával vádolja. Egyes vélemények szerint az újvidéki tetőomlás terrorcselekmény lehetett, és azzal vádolják a tüntetőket, hogy a katasztrófát politikai célokra használják fel.

Az újvidéki tragédia egyéves évfordulóján Budapesten is megemlékezést tartottak a Szerbiából kitiltott magyar diákok, a szerb elnöknek pedig egy év kellett ahhoz, hogy november elsejét országos gyásznappá minősítse. Szerbiában az évforduló napján is tízezrek vonultak utcára.