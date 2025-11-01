Hirtelen országos gyásznappá nyilvánította a szerb kormány az újvidéki tragédia évfordulóját

Országos gyásznappá nyilvánította november 1-ét a szerb kormány az újvidéki vasútállomáson történt tragédiára emlékezve - írja a Magyar Szó. Erről pénteken döntött a kormány.

Az újvidéki vasútállomás előteteje egy éve omlott be, a baleset következtében 16 ember vesztette életét. A történteket hatalmas tüntetések követték, pénteken is tömegek vonultak az utcára.

A szombati évfordulón egész napos megemlékezéseket tartanak, kétszer is 16 perc csendet tartva. Délelőtt a vasútállomás előtt is megemlékeztek az áldozatokról, az AFP szerint tízezrek vonultak az állomás épülete elé.

A vasútállomáshoz gyűlt tömeg Fotó: RUSMIR SMAJILHODZIC/AFP



