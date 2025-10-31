Hatalmas tüntetések vannak több szerbiai nagyvárosban, közben a teljes vasúti közlekedés leállt bombariadó miatt

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában – derül ki a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz közleményéből.

Eszerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

A Szabad Magyar Szó azt írja, nem közölték, hogy a forgalom szüneteltetése meddig tarthat. Azt is írják, hogy eddig minden alkalommal kiderült, hogy az ilyen bejelentések hamisak voltak, de a Belügyminisztérium soha nem tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy bárkit is letartóztattak volna a bombariadókról szóló hamis bejelentések miatt.

Tüntetők menetelnek Belgrádból Újvidékre a vasútállomáson történt tragédia évfordulóján, 2025. október 31-én Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A Szabad Magyar Szó arra is emlékeztet, hogy pénteken és szombaton Szerbiában a tavalyi újvidéki tragédia évfordulója alkalmából országszerte megemlékezéseket és tüntetéseket tartanak, és nem az első eset, hogy állítólagos bombariadó van a vasúton nagyobb belgrádi vagy újvidéki rendezvények előtt.

Szerbiában egy éve folyamatosak a tüntetések Aleksandar Vucic elnök ellen, mióta leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A bűnösöket a mai napig nem tartóztatták le, a szálak az elnökig vezetnek. A tiltakozásokat egyetemisták vezetik, a hatalom ezeket erőszakkal próbálja elfojtani, de a mozgalom egyre erősebb, és az ország valamennyi régiójában jelen van. A szerbiai helyzetről legutóbb itt írtunk hosszabban. (via MTI, Szabad Magyar Szó)