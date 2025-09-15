„Vučić ideje lejárt”

Lassan egy éve már, hogy leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje. Tizenhat ember halt meg. A tragédia után országos tüntetéshullám kezdődött, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a történések okozója a rendszer velejéig hatoló korrupció. A bűnösöket a mai napig nem tartóztatták le, a szálak az elnökig vezetnek. A korábbiaktól eltérően ezúttal nem politikusok, hanem az egyetemisták álltak a tiltakozások élére. Nemcsak Újvidéken vagy Belgrádban, hanem az ország minden részében voltak már demonstrációk, a fővárosban egy ilyet mi is megnéztünk.
A rendőrség egyre erőszakosabban lép fel, a hétvégén könnygázt is bevetettek.
Aleksandar Vučić, a magyar miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló autokrata szerb elnök hol ígérget, hol fenyegetőzik, már szinte mindent kipróbált az elmúlt egy évben, de az elégedetlenség nem csillapodik. Legutóbb már inkább fenyegetőzik, a diákokat fasisztának, usztasának, külföldi ügynököknek nevezi. Vučićnak ebben is partnere Orbán Viktor, aki szerint a szerbiai egyetemista ifjúság nem magától lázadt fel, „azt csinálják, gerjesztik”.
A szerb és a magyar hatalom között a kapocs a mindkettőt elvtelenül kiszolgáló Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ). Ennek ellenére – vagy éppen ezért – a vajdasági magyarok száma 2011 és 2022 között drámaian, 254 ezerről 184 ezerre csökkent.
A vajdasági magyarság a Fidesznek éppen olyan erős bástyája, mint az erdélyi. Legutóbb 44 ezren adtak le érvényes szavazatot, 24 százalékos volt a részvétel, bőven 90 százalék fölötti Fidesz-szavazattal.
Ebben a hangulatban alakult meg egy magyar szervezet, a Vajdasági Magyar Plénum (VMP), amelyik elutasítja a VMSZ-t, és így Vučić és Orbán rezsimjét is. Megjelenésük legalább akkora meglepetés volt, mint a kolozsvári Tisza-sziget, bár a VMP-nek semmi köze a Tisza Párthoz, egészen más a fókuszuk. Ennek a szervezetnek az egyik alelnöke az 53 éves Cservenák Péter, topolyai szülész-nőgyógyász, aki Slobodan Milošević felemelkedése óta figyeli hol közelebbről, hol távolabbról a szerbiai belpolitikát. Jelenleg is tagja a topolyai képviselő-testületnek az ellenzéki Zöld Baloldali Front színeiben.
Átélte az ország szétesését, a vajdasági magyarok politikai szerveződéseit, az 1994-es megalakulásakor ellenzéki, akkor még erősen intellektuális hátterű VMSZ felemelkedését. Újvidéki orvosegyetemistaként részt vett az Otpor (Ellenállás) vezette rendszerellenes tüntetéseken, egyetemi blokádokon a kilencvenes években.
Cservenák a VMSZ-ből 2011-ben ábrándult ki, amikor a magyar párt által dominált Magyar Nemzeti Tanács menesztette Pressburger Csabát, a vajdasági magyarság egykori tekintélyes lapjának, a Magyar Szónak a főszerkesztőjét. „Ez az újság még Milošević idején is független tudott maradni, de kinyírták - mondta. - Azóta nem veszek Magyar Szót.”
Kövesd velünk 2026-ot:
12 hónap 444-előfizetés 8 áráért!
Felújítottnak számít-e egy vasútállomás, ha a védőtetőhöz a kínai kivitelező állítólag nem nyúlt hozzá? És csakugyan nem nyúlt hozzá? Az épület első kampányátadásán Orbán Viktor és Aleksandar Vučić is beszédet mondott. A szerb miniszterelnök közben Sanghajban köt újabb üzleteket a kínaiakkal.
Soha ilyen jók nem voltak Magyarország és Szerbia kapcsolatai, pedig az elmúlt évszázadokban szinte soha nem volt békés a két ország viszonya. Vučić és Orbán egymástól is sokat tanulnak. Mindezek ellenére az elmúlt jó 10 évben tömeges volt a kivándorlás. Orbán nagyon szeretné, hogy Robert Fico Szlovákiájával is hasonló legyen a viszony, de ez egyelőre nem megy.
A sajtószabadságot Erdélyben is meggyilkolták, mondja az első erdélyi Tisza sziget szervezője, a színész Kátai István. Szerinte sokan csendestársként sem mernek csatlakozni, mert félnek munkahelyük elvesztésétől. 2022-ben 90 százalék fölött szavaztak a Fideszre Erdélyben.
November elsején összeomlott az újvidéki vasútállomás előteteje, a szerencsétlenségben 15 ember vesztette életét. A tiltakozások azóta tartanak, az egyetemisták mellett tanárok, földművesek, nyugdíjasok, bírók, ügyvédek is tünetnek, sztrájkolnak. Hatalomváltás előtt áll Szerbia? Vagy ez csak a szokásos? Tüntetnek, aztán megunják és hazamennek? Erről beszélgettünk Szerbhorváth György szociológussal.