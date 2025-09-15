„Vučić ideje lejárt”

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Szerbiában lassan egy éve tüntetnek az egyetemisták.

A Vajdasági Magyar Szövetség egyszerre szolgálja ki Aleksandar Vučić és Orbán Viktor rezsimjét.

A VMSZ világán kívüli magyarok úgy érezték, kell egy szervezet, amelyik kiáll az egyetemisták mellett.

Ez lett a Vajdasági Magyar Plénum.

Cservenák Péter alelnök szerint az egyetemistáknak és az ellenzéknek reális lehetősége van véget vetni Vučić hatalmának.

Lassan egy éve már, hogy leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje. Tizenhat ember halt meg. A tragédia után országos tüntetéshullám kezdődött, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a történések okozója a rendszer velejéig hatoló korrupció. A bűnösöket a mai napig nem tartóztatták le, a szálak az elnökig vezetnek. A korábbiaktól eltérően ezúttal nem politikusok, hanem az egyetemisták álltak a tiltakozások élére. Nemcsak Újvidéken vagy Belgrádban, hanem az ország minden részében voltak már demonstrációk, a fővárosban egy ilyet mi is megnéztünk.

A rendőrség egyre erőszakosabban lép fel, a hétvégén könnygázt is bevetettek.

Vučić, Orbán egy követ fúj

Aleksandar Vučić, a magyar miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló autokrata szerb elnök hol ígérget, hol fenyegetőzik, már szinte mindent kipróbált az elmúlt egy évben, de az elégedetlenség nem csillapodik. Legutóbb már inkább fenyegetőzik, a diákokat fasisztának, usztasának, külföldi ügynököknek nevezi. Vučićnak ebben is partnere Orbán Viktor, aki szerint a szerbiai egyetemista ifjúság nem magától lázadt fel, „azt csinálják, gerjesztik”.

A szerb és a magyar hatalom között a kapocs a mindkettőt elvtelenül kiszolgáló Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ). Ennek ellenére – vagy éppen ezért – a vajdasági magyarok száma 2011 és 2022 között drámaian, 254 ezerről 184 ezerre csökkent.

A vajdasági magyarság a Fidesznek éppen olyan erős bástyája, mint az erdélyi. Legutóbb 44 ezren adtak le érvényes szavazatot, 24 százalékos volt a részvétel, bőven 90 százalék fölötti Fidesz-szavazattal.

A Magyar Szó beszántása volt az utolsó csepp

Ebben a hangulatban alakult meg egy magyar szervezet, a Vajdasági Magyar Plénum (VMP), amelyik elutasítja a VMSZ-t, és így Vučić és Orbán rezsimjét is. Megjelenésük legalább akkora meglepetés volt, mint a kolozsvári Tisza-sziget, bár a VMP-nek semmi köze a Tisza Párthoz, egészen más a fókuszuk. Ennek a szervezetnek az egyik alelnöke az 53 éves Cservenák Péter, topolyai szülész-nőgyógyász, aki Slobodan Milošević felemelkedése óta figyeli hol közelebbről, hol távolabbról a szerbiai belpolitikát. Jelenleg is tagja a topolyai képviselő-testületnek az ellenzéki Zöld Baloldali Front színeiben.

Átélte az ország szétesését, a vajdasági magyarok politikai szerveződéseit, az 1994-es megalakulásakor ellenzéki, akkor még erősen intellektuális hátterű VMSZ felemelkedését. Újvidéki orvosegyetemistaként részt vett az Otpor (Ellenállás) vezette rendszerellenes tüntetéseken, egyetemi blokádokon a kilencvenes években.

Cservenák a VMSZ-ből 2011-ben ábrándult ki, amikor a magyar párt által dominált Magyar Nemzeti Tanács menesztette Pressburger Csabát, a vajdasági magyarság egykori tekintélyes lapjának, a Magyar Szónak a főszerkesztőjét. „Ez az újság még Milošević idején is független tudott maradni, de kinyírták - mondta. - Azóta nem veszek Magyar Szót.”