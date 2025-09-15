„Vučić ideje lejárt”

külföld
  • Szerbiában lassan egy éve tüntetnek az egyetemisták.
  • A Vajdasági Magyar Szövetség egyszerre szolgálja ki Aleksandar Vučić és Orbán Viktor rezsimjét.
  • A VMSZ világán kívüli magyarok úgy érezték, kell egy szervezet, amelyik kiáll az egyetemisták mellett.
  • Ez lett a Vajdasági Magyar Plénum.
  • Cservenák Péter alelnök szerint az egyetemistáknak és az ellenzéknek reális lehetősége van véget vetni Vučić hatalmának.

Lassan egy éve már, hogy leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje. Tizenhat ember halt meg. A tragédia után országos tüntetéshullám kezdődött, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a történések okozója a rendszer velejéig hatoló korrupció. A bűnösöket a mai napig nem tartóztatták le, a szálak az elnökig vezetnek. A korábbiaktól eltérően ezúttal nem politikusok, hanem az egyetemisták álltak a tiltakozások élére. Nemcsak Újvidéken vagy Belgrádban, hanem az ország minden részében voltak már demonstrációk, a fővárosban egy ilyet mi is megnéztünk.

Forrás

A rendőrség egyre erőszakosabban lép fel, a hétvégén könnygázt is bevetettek.

Vučić, Orbán egy követ fúj

Aleksandar Vučić, a magyar miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló autokrata szerb elnök hol ígérget, hol fenyegetőzik, már szinte mindent kipróbált az elmúlt egy évben, de az elégedetlenség nem csillapodik. Legutóbb már inkább fenyegetőzik, a diákokat fasisztának, usztasának, külföldi ügynököknek nevezi. Vučićnak ebben is partnere Orbán Viktor, aki szerint a szerbiai egyetemista ifjúság nem magától lázadt fel, „azt csinálják, gerjesztik”.

A szerb és a magyar hatalom között a kapocs a mindkettőt elvtelenül kiszolgáló Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ). Ennek ellenére – vagy éppen ezért – a vajdasági magyarok száma 2011 és 2022 között drámaian, 254 ezerről 184 ezerre csökkent.

A vajdasági magyarság a Fidesznek éppen olyan erős bástyája, mint az erdélyi. Legutóbb 44 ezren adtak le érvényes szavazatot, 24 százalékos volt a részvétel, bőven 90 százalék fölötti Fidesz-szavazattal.

A Magyar Szó beszántása volt az utolsó csepp

Ebben a hangulatban alakult meg egy magyar szervezet, a Vajdasági Magyar Plénum (VMP), amelyik elutasítja a VMSZ-t, és így Vučić és Orbán rezsimjét is. Megjelenésük legalább akkora meglepetés volt, mint a kolozsvári Tisza-sziget, bár a VMP-nek semmi köze a Tisza Párthoz, egészen más a fókuszuk. Ennek a szervezetnek az egyik alelnöke az 53 éves Cservenák Péter, topolyai szülész-nőgyógyász, aki Slobodan Milošević felemelkedése óta figyeli hol közelebbről, hol távolabbról a szerbiai belpolitikát. Jelenleg is tagja a topolyai képviselő-testületnek az ellenzéki Zöld Baloldali Front színeiben.

Forrás: Cservenák Péter Facebook-oldala

Átélte az ország szétesését, a vajdasági magyarok politikai szerveződéseit, az 1994-es megalakulásakor ellenzéki, akkor még erősen intellektuális hátterű VMSZ felemelkedését. Újvidéki orvosegyetemistaként részt vett az Otpor (Ellenállás) vezette rendszerellenes tüntetéseken, egyetemi blokádokon a kilencvenes években.

Cservenák a VMSZ-ből 2011-ben ábrándult ki, amikor a magyar párt által dominált Magyar Nemzeti Tanács menesztette Pressburger Csabát, a vajdasági magyarság egykori tekintélyes lapjának, a Magyar Szónak a főszerkesztőjét. „Ez az újság még Milošević idején is független tudott maradni, de kinyírták - mondta. - Azóta nem veszek Magyar Szót.”

