Franciaország száz vadászgépet ad el Ukrajnának

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal 100 Rafale harci repülőgép beszerzéséről, amellyel Ukrajna hosszú távú légi és védelmi képességeit kívánja megerősíteni.

Zelenszkij Párizsban tárgyal Emmanuel Macron francia elnökkel, miközben az utóbbi hetekben felerősödtek az orosz drón- és rakétatámadások, és Moszkva szárazföldi előrenyomulásról számolt be a délkeleti Zaporizzsja régióban. A francia TF1/LCI tévécsatornának Zelenszkij elmondta, hogy 100 Rafale vadászgépet rendelt; az Elysée-palota megerősítette a darabszámot, de egyelőre nem tudni, hogy a gépek francia készletekből érkeznek vagy új beszerzések lesznek.

Macron és Zelenszkij egy Rafale vadászgép előtt, a francia és ukrán zászlók között írta alá a szándéknyilatkozatot „francia védelmi eszközök” vásárlásáról a Villacoublay katonai repülőtéren. Zelenszkij már vasárnap, az X-en közzétett bejegyzésében „történelmi megállapodásról” írt, amely jelentősen erősíti Ukrajna védelmi képességeit.

Volodomir Zelenszkij és Emmanuel Macron Fotó: CHRISTOPHE ENA/AFP

Franciaország hetek óta tárgyal Kijevvel arról, miként tudná tovább támogatni Ukrajnát, miközben Párizs politikai és költségvetési bizonytalanságokkal küzd. Macron korábban további Mirage vadászgépeket, valamint újabb Aster 30 légvédelmi rakétákat ígért, most pedig egy 10 évre szóló stratégiai légierő-megállapodás részeként a Rafale-ok átadását is kilátásba helyezték. A gépek egy része közvetlenül francia készletekből érkezhet, a többi hosszabb távon erősítené azt a célt, hogy Ukrajna mintegy 250 harci gépből álló flottát építsen ki, F–16-osokkal és Gripenekkel kiegészítve.

A Rafale-ok üzemeltetése hosszabb pilótakiképzést igényel, ezért a tényleges hadrafoghatóság fokozatosan valósul majd meg. Zelenszkij látogatása során további megállapodások is születhetnek új SAMP/T légvédelmi rendszerekről, rakétákról és drónellenes eszközökről, bár egyelőre nem világos, mindezt milyen forrásból finanszírozzák.

A francia elnöki hivatal szerint a cél, hogy a francia védelmi ipar technológiát Ukrajna szolgálatába állítsák, és olyan rendszereket biztosítsanak, amelyekkel az ország képes válaszolni az orosz agresszióra. Zelenszkij hétfő délelőtt fegyvergyártó cégek – köztük a Rafale-okat gyártó Dassault – tájékoztatóján vesz részt, majd a nap folyamán szándéknyilatkozatokat és szerződéseket ír alá. Délután külön fórumot tartanak francia és ukrán dróngyártók részvételével. (Reuters)