Orosz rakétacsapás Harkiv régióban: három halott, tíz sebesült

Orosz rakétatámadás érte az Ukrajna keleti részén fekvő Balakliját, amelyben három ember életét vesztette, és tíz megsebesült – közölte hétfőn a Harkivi terület vezetése. A sebesültek között három tinédzser is van.

Oleh Szinyehubov, a Oroszországgal határos régió kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy az éjszakai támadás többemeletes lakóházakat rongált meg, és autók tucatjait semmisítette meg a városközpontban. A helyi hatóságok által közzétett fotón egy többszintes téglaépület sérült homlokzata látható, kitört ablakokkal, lángoló felső szinttel, a környéken törmelékkel és letört faágakkal.

Fotó: Oleh Synehubov / Kharkiv Military Administration

Balaklija katonai közigazgatásának vezetője, Vitalij Karabanov közölte, hogy a sérültek között vannak a tinédzserek, és a tíz sebesült közül kilencet kórházba szállítottak.

Oroszország továbbra is rendszeres rakéta-, drón- és tüzérségi csapásokkal támadja Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot, lakóházakat és infrastruktúrát rombolva, valamint az áramszolgáltatást is gyakran megszakítva. Bár mindkét fél tagadja, hogy szándékosan civileket támadna, a csaknem négy éve tartó háborúban már több ezren vesztették életüket, többségük ukrán civil.

A régió egyes részein, köztük a déli Izjumban, vasárnap éjjeltől nem volt áram az orosz támadások miatt, amelyek során a helyi hatóságok szerint egy 14 éves gyerek is megsérült. (Reuters)