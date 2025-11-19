A Fehér Ház bocsánatott kért a Hyundai gyára elleni razzia miatt

A Hyundai vezérigazgatója, José Muñoz szerdán azt mondta, hogy a Fehér Házból hívták fel őt, hogy bocsánatot kérjenek a Georgia állambeli gyárban végrehajtott nagyszabású bevándorlási razzia miatt.

A Szingapúrban tartott üzleti vezetők konferenciáján felszólalva Muñoz azt mondta, hogy Georgia kormányzója szintén felhívta, és közölte: „Nem tudom, mi történt, ez nem tartozik az állam hatáskörébe.”

Szeptember 4-én körülbelül 475 embert – többségük dél-koreai állampolgár – tartóztattak le egy Hyundai által üzemeltetett gyárban, ami az addigi legnagyobb, egyetlen helyszínen végrehajtott razzia volt, mióta Donald Trump amerikai elnök idén év elején megkezdte az illegális bevándorlók elleni fellépést. Az ICE tisztviselői szerint a dél-koreaiak túllépték vízumuk érvényességi idejét, vagy nem rendelkeztek munkavállalási engedéllyel az Egyesült Államokban.

A munkavállalókat egy hétig tartották fogva, majd hazatértek Dél-Koreába. A dél-koreai kormány közölte, hogy vizsgálja az amerikai bevándorlási hatóságok (ICE) által koreai munkavállalók ellen végrehajtott razzia és letartóztatások során elkövetett esetleges emberi jogi jogsértéseket. A razzia során a munkásokat arra kényszerítették, hogy a gyár padlóján üljenek, miközben a tisztek bilincsbe verték a lábukat – a jelenetek felháborodást váltottak ki Dél-Koreában.

A vállalat szeptemberben figyelmeztetett, hogy a razzia munkaerőhiány miatt késleltetni fogja a gyár megnyitását.

Muñoz a Bloomberg New Economy Forum egyik panelbeszélgetésén azt mondta, úgy véli, valaki „telefonált, és úgy állította be, mintha illegális bevándorlók lennének” a gyárban. „Ez egyáltalán nem így van” – mondta Muñoz.

Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy „nagyon ellenezte” a razziát. Trump akkor azt mondta, hogy az Egyesült Államok „megértésre jutott” a világgal abban, hogy szükség van szakértők bevonására a speciális létesítmények felállításához és a helyi munkások betanításához.

Annak ellenére, hogy a razzia fokozta a feszültséget az Egyesült Államok és Dél-Korea között, a két ország októberben bejelentette, hogy széles körű kereskedelmi megállapodást kötöttek. A megállapodás értelmében a felek 25 százalékról 15 százalékra csökkentették a kölcsönös vámokat, míg Dél-Korea vállalta, hogy 350 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. (BBC)