Huszonöt áldozatnál jár a nyugat-ukrajnai orosz csapás, három gyermek halt meg

Legalább 25 ember, köztük három gyermek halt meg a szerda reggeli orosz rakéta- és dróntámadásban, a nyugat-ukrajnai Ternopil városában – írta meg a BBC. A háború kitörése óta ez volt az egyik leghalálosabb támadás a régióban. Az oroszok két lakóházat találtak el, a hatóságok szerint legalább 73-an megsebesültek, köztük 15 gyermek.



Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

A szomszédos Lviv és Ivano-Frankivsk régiókat is támadás érte, a keleten fekvő Harkiv három kerületében pedig több mint 30 embert sebesített meg egy dróncsapás. A nyugati régióban energetikai, közlekedési és polgári infrastruktúrák is megrongálódtak. A tél beálltával az oroszok egyre intenzívebben támadják az energiaellátást.

Az ukrán légierő közlése szerint 476 orosz drónból 442-t sikerült megsemmisíteniük, míg 48 rakétából 41-et lőttek le. Ebben segítségükre voltak a nyugati szövetségesek által szállított F-16-osok és Mirage 2000 vadászgépek. A légierő közölte, hogy a sikeresebb védekezés érdekében a fegyverek folyamatos és időben történő szállítására lenne szükségük.