Azért kellett megállni pisiszünetre, mert már a vonat padlóján csordogált a vécé tartalma

„Előre nem látható műszaki meghibásodás következtében” telnek meg a vonaton a vécékagylók a MÁV Telexnek írt válasza szerint. A lap azután kérdezett rá arra, mi történik a vécékagylókkal, és miért kell a vécével felszerelt vonatokkal rendszeresen pisiszüneteket tartani különböző állomásokon, hogy a Keleti pályaudvarról az egri Interrégió járatával az egyik olvasó beszámolója szerint meg kellett állni egy pisiszünetre, mert „a vonat mozgásának hatására a feltöltődött kagyló tartalma a padlóra lötyögött, majd az utastérbe csordogált az ajtó alatt”.

A lapnak a MÁV dolgozói és a vasúttársaság működésére rálátó szakemberek szerint az is okozhatja a problémát, hogy az utóbbi időszakban a MÁV több elővárosi motorvonatot vezényelt át a hosszabb, regionális vonalakra. Ez pedig több okból is problémás lehet:

az elővárosi vonatokat eleve rövidebb utakra tervezték, kevesebb vécé van bennük,

a tartályok kisebbek, gyakrabban kell üríteni őket,

az ürítéshez szükséges célgépek viszont főleg az elővárosi állomásokon találhatók, a távolabbiakon nem.

Főként ezek okozhatják, hogy a vontakon megtelnek a vécék, amiből aztán a padlóra csorog a minden.

A MÁV azt is közölte a lappal, hogy a vonatforduló figyelembevételével tervezik meg előre, hogy melyik állomásokon és mikor végezzék el a szennyvíztartályok ürítését, és a tartályok térfogata és az utasforgalmi adatok alapján tisztítják azokat.

Felvetődik természetesen a kérdés, hogy ha minden előre jól meg van tervezve, akkor miért egyre gyakoribb mégis, hogy a vonatokkal pisiszünetet kell tartani. A MÁV válasza szerint ez a probléma inkább külső okokra vezethető vissza. Szerintük legtöbbször ugyanis nem a szennyvíztartály telítettsége okoz problémát, hanem a dugulás és meghibásodás, amit a vécébe dobált tárgyak okoznak.

Válaszukban azt írták, hogy az utóbbi időben például rövidnadrág, használt elemek, műanyag zacskók, alsóneműk miatt dugult el többször is a vécé a vonatokon.