Európa megpróbál beleszólni az amerikai béketervbe, Zelenszkij óvatos, hogy ne bőszítse fel Washingtont

Az erős washingtoni nyomás alatt lévő Volodimir Zelenszkij európai vezetőkkel beszélt telefonon az amerikai béketervről, akik „rendíthetetlen és teljes támogatásukról” biztosították „a tartós és igazságos béke felé vezető úton”.

Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel folytatott megbeszélést pénteken. „Ennek egy olyan tervnek kell lennie, amely valóban méltóságteljes békét biztosít. Szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy az elvi álláspontokat figyelembe vegyék. Összehangoltuk a következő lépéseket” - áll az európai vezetők közleményében.

A megbeszélésen abban is megállapodtak, hogy az európai országokat, az Európai Uniót vagy a NATO-t érintő bármely megállapodáshoz „az európai partnerek jóváhagyása vagy a szövetségesek konszenzusa szükséges”.

Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij, Berlin, 2025. augusztus 13. Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Az amerikai béketerv már a harmadik a hasonló tervezetek sorában. A kiszivárogtatott 28 pont sajtóinformációk szerint orosz-amerikai együttműködéssel, Ukrajna nélkül készült, ugyanakkor a Fehér Ház nagy nyomást fejt ki Kijevre, hogy Zelenszkij napokon belül, a jövő csütörtöki hálaadásig írja alá a tervezetet.

Ha ezt így elfogadnák, akkor az ukránoknak fel kellene adniuk a Donbász még ukrán ellenőrzés alatt lévő részét, benne a legfontosabb erődítményekkel, a többi helyen pedig a jelenlegi érintkezési vonal mentén fagyasztanák be a frontot. Csökkenteniük kellene az ukrán hadsereg létszámát is, és vállalniuk, hogy sosem csatlakoznak a NATO-hoz. A béketervről ebben a cikkben írtunk bővebben.

A Reuters forrásai szerint az amerikai kormány megfenyegette Ukrajnát, hogy leállítja a fegyverszállítmányokat és a hírszerzési információk megosztását, ha nem írják alá a békemegállapodást. Zelenszkij nyilvános megszólalásaiban emiatt nagyon óvatos. „Ukrajnának békére van szüksége, és Ukrajna mindent meg fog tenni azért, hogy senki a világon ne mondhassa azt, hogy mi hiúsítjuk meg a diplomáciát. Ez fontos” - írta az ukrán elnök pénteki Telegram-posztjában.

(MTI, Meduza)