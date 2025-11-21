Miután bírálta a honvédelmi minisztert, háttérbe szorították a Sárkányok Kabul felett című film katonai szakértőjét

Miután bírálta a Honvédelmi Minisztérium vezetését, gyakorlatilag megpróbálták eltüntetni a Sárkányok Kabul felett című filmből a forgatást katonai szakértőként segítő Pálinkás Szilveszter századost.

A Telex cikke szerint Pálinkás a forgatás előtt fizikai felkészítést tartott a színészeknek, konzulensként segített a forgatókönyvírásban és a jelenetek kidolgozásában, emellett pedig színészként is megjelent a filmben. Katonai szakértőként a sajtónak is nyilatkozott.

Az idén augusztusban benyújtott, majd elutasított leszerelési kérelme után azonban látványosan mellőzni kezdték. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nem említette meg a film katonai szakértőit bemutató posztjában, és a film díszbemutatójára sem hívták meg. A stáblistán pedig csak színészként tüntették fel, katonai szakértőként nem.

Pálinkás mellőzéséről azt mondta, hogy nem szeretne összefüggést feltételezni, de a leszerelési kérelme benyújtása után a produkció nem kereste többet a filmmel kapcsolatban.

Lajos Tamás, a film producere azt mondta, hogy nem lát összefüggést Pálinkás leszerelési kérelme és háttérbe szorítása között. A honvédség sajtóosztálya pedig azt írta, hogy azért hanyagolták Pálinkást a kommunikáció során, mert vannak nála hitelesebb megszólalók.

A film díszbemutatóján a 444 is ott volt, tapasztalatainkról ebben a cikkben írtunk bővebben.