Tíz fővárosi képviselőjéből hármat az országgyűlési választásra versenyeztet a Tisza

Már tavaly, az egy időben megtartott EP- és önkormányzati választások idején sem volt meglepetés, hogy a Tisza Párt szeret újrahasznosítani – vagy legalábbis politikusi ambíciókat dédelgető jelöltjeit kénytelen ide is, oda is benyomni. 2024-ben a párt EP-listáján 12, fővárosi listáján 14 név szerepelt. Első helyen mindkettőn Magyar Péterrel, rajta kívül hatan voltak, akiket mind a két listára feltettek.
Így állt elő az a helyzet, hogy a váratlanul nagyarányú győzelem után néhányan kénytelenek voltak halmozni megszerzett pozícióikat: jelenleg Kollár Kinga és Gerzsenyi Gabriella egyszerre budapesti és EP-képviselő is, igaz, utóbbi csak azután került be a Fővárosi Közgyűlésbe, hogy Ordas Eszter frakcióvezető idén júliusban lemondott, és valaki másnak kellett elfoglalnia a képviselői helyét. A frakcióvezetői székbe akkor Ordas helyére Bujdosó Andrea ült.
A Tisza egyébként jelenleg éppúgy 10 fővel képviselteti magát a 33 fős Fővárosi Közgyűlésben, ahogy a Fidesz, vagyis az egyik legnagyobb erőt jelentik Budapesten.
A párt a 2026-os országgyűlési választásra úgy készül, hogy választókerületenként 3 jelöltből választhatják ki két körben az érdeklődők, hogy végül ki induljon egyéniben a színeikben. A kivétel Magyar Péter, az ő körzetében, Budapest 03-as választókerületében nem indul rajta kívül más.
Ami viszont már most látszik: a párt továbbra is újrahasznosítja jelöltjei egy részét. Olyanokat is, akik már kaptak máshová választói felhatalmazást, és betöltenek felelős pozíciókat.
Így a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakciójának három tagja is részt vesz a párt előválasztási folyamatában.
