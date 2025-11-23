Őrizetben maradnak az Oroszországban letartóztatott utcazenészek

A Stoptime együttes énekesnője, Naoko (Diana Loginova) és gitárosa, Alekszandr Orlov továbbra sem szabadultak ki a rendőrségi őrizetből. A két zenész már több mint egy hónapja van letartóztatásban, ám amikor szabadultak volna, újabb eljárás indult ellenük.

Az utcazenészekről és letartóztatásukról itt írtunk részletesen. A 18 és 22 évesekből álló trió 2025 tavaszán kezdett zenélni Szentpétervár utcáin, és olyan rendszerkritikus zenészek dalait játszották, akiket Oroszország „külföldi ügynöknek” nyilvánított. Október közepén tartóztatták le őket.

Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Azóta Naoko és Alekszandr Orlov szabadulási napján mindig újabb eljárás indul ellenük, és további napokra ítélik őket fogdára. November 10-én mindkettőjüknek újabb 13 napot szabtak ki, ismét a tömeges összegyűlés szervezésének vádjával, de hiába telt le ez is, most sem engedték őket szabadon. A zenekar tagjai így már több mint egy hónapja nem jutnak ki a rendőrségi őrizetből. (Meduza)