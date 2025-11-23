Zelenszkij arra figyelmeztet, hogy tovább kell erősíteni Ukrajna védelmét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap délelőtti X-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna nem engedheti meg magának a védelme gyengülését, és „mindent meg kell tennie a védelmi kapacitások erősítéséért az aljas orosz támadások ellen”.

Az elnök közölte: befejeződött a mentőakció a nyugat-ukrajnai Ternopilban, ahol egy orosz rakétatámadás 33 ember életét követelte, köztük hat gyerekét. További hat embert még mindig eltűntként tartanak számon.

Last night, search and rescue operations in Ternopil at the site where a missile struck a residential building were completed. Rescuers worked nonstop for four days. As a result of this Russian crime, 33 people were killed, including 6 children. My condolences to the families and… pic.twitter.com/Hovz4oq3px — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Zelenszkij beszámolója szerint Dnyipróban is folytatódnak a mentési munkálatok, miután egy drón egy lakóépület közelében csapódott be, ahol 14 ember – köztük egy gyerek – megsérült. Az elmúlt napokban több ukrán városban is lakóházakat, polgári infrastruktúrát és energetikai létesítményeket ért találat.

„A héten több mint 1050 csapásmérő drónt, közel ezer irányított bombát és több mint 60 különféle típusú rakétát vetett be Oroszország” – írta Zelenszkij. Hozzátette, a vasárnapi svájci találkozón munkatársai az Egyesült Államok, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság képviselőivel egyeztetnek, de ezzel párhuzamosan fel kell gyorsítani a partnerekkel kötött megállapodások végrehajtását a légvédelmi rendszerek és rakéták szállításáról. „Köszönet mindenkinek, aki a békéért dolgozik és segít életeket menteni” – zárta üzenetét az ukrán elnök.