A Válasz Online forrásai szerint oroszok húzhattak hasznot a gázmaffia által elcsalt 70 milliárdból

Nagyban játszó, tőkeerős, a gázkereskedelmet jól ismerő emberek lehettek a szervezői annak a csalássorozatnak, amellyel csaknem 70 milliárd forintot vihettek ki az országból a magyar gázpiacot tavaly jelentősen megforgató ismeretlen tettesek – írja a Válasz Online. A gázmaffiáról és az ügyleteikhez köthető áfacsalásról a 444 is több cikkben számolt be. A Válasz Online egy névtelenséget kérő forrása szerint legalább 50-100 komoly szakértő kellett az óriási adócsaláshoz.

Nagy kérdés, hogyan alakulnak majd jövőre az energiaárak Illusztráció: Silas Stein/dpa via AFP

Több iparági szereplő úgy gondolja, a magyar állam szemet hunyt a lopás felett, a fő kedvezményezett pedig az orosz titkosszolgálat, illetve a hozzájuk kötődő körök lehettek. A lap egyik forrása, a nemzetközi energiakereskedelem szakértője arról beszélt, „egész Európában csinálják, figyelik a szabályozás gyengeségeit, keresik a kiskapukat”, és óriási hasznot húznak. Ott élnek vissza a helyzettel, ahol az orosz beszállítás domináns. Arra nincs közvetlen bizonyíték, hogy orosz szereplők állnak egy nagy európai hálózat mögött, de számos közvetett jel utal erre, és más logikus magyarázat nincs a jelenségre, ami Spanyolországtól Romániáig több országban megtörtént. A magyarországi ügy szerinte a legnagyobb műveletek közé tartozik.

A lap szerint egy kisebb machinációt már 2017-18-ban is megcsináltak, szintén a külföldről behozott gázzal csaltak adót. A gyanús gázkereskedőket akkor nem sikerült felelősségre vonni, ami többek szerint felsőbb szinteken múlt. Addig jutottak, hogy öt cég gázkereskedelmi engedélyeit megvonták. Pár nyugodt év után aztán két éve újraindult az egész, a korábbinál jóval komolytalanabb szereplőkkel. Pont ez utal a lap szerint az orosz szálra: a semmiből feltűnő csaló cégek képesek voltak gázt szerezni, márpedig ebben a régióban nagyobb mennyiséget csak az oroszok tudnak eladni (a legtöbb gázt Ausztria felől hozták be).

Az áfacsalással eladott gáz miatt viszont a magyar piac pörgött, aminek köszönhetően a gáz ára csökkent, jól jártak a gáz tárolásával és szállításával foglalkozó cégek is, csak az áfabevétel maradt el. Erre válaszul a parlament egy tavaly őszi adótörvény-módosítással a gáz esetében is bevezette a fordított áfafizetést két évre, de előtte tétlenül nézték az állami szereplők az egészet. Van, aki magas szintig eljutó korrupciót sejt a háttérben.

