Petícióval tiltakoznak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen

Aláírásgyűjtéssel tiltakoznak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen, ugyanis a Cordia nevű cég 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett. A projekt novemberben indul, ám a helyiek petíciót indítottak, mert szerintük a fejlesztés végleg megváltoztatná a város arculatát és a part hozzáférhetőségét – írja a Pénzcentrum.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A cég legújabb beruházása csak egy a Balaton környéki településeken évek óta tartó beépítésekből, azonban az elmúlt időben több szakértő is felhívta rá a figyelmet, hogy fel kell szedni a betont és az aszfaltot, mert a tó egyre jelentősebb beépítése visszafordíthatatlan környezetpusztító folyamatokhoz vezet. Ráadásul a Cordia neve sem most először merül fel Balaton parti luxusépítkezésekkel kapcsolatban, ezzel a céggel szemben tiltakozott korábban a tihanyiak egy része is.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A fonyódi tiltakozók most több pontba szedték, hogy miért nem értenek egyet a beépítéssel, és arra kérnek mindenkit egy Facebook bejegyzésben, aki osztja a véleményüket, hogy írja alá a petíciójukat.

Ebben többek között leírják, hogy mivel sokan az érintett területre jártak strandolni, horgászni, és kikapcsolódni, hatalmas veszteség lenne, ha a területen kivágnák az összes fát és beépítenék azt, hiszen akkor alig pár méter szélességű szabad part rész maradna a helyieknek.

Szintén nagy problémának látják, hogy a környező infrastruktúrára hatalmas nyomás nehezedne. „Így is folyamatosak a csőtörések a környéken. Vízigény növekedéssel, szennyvízelvezetés nehézségeivel kell szembenézni, és az elektromos áram igény sem erre lett kiépítve” – írják a petícióban. „A partszakasz kisajátításáról jelen esetben nincs szó, de Natura 2000 védelem alatt álló madárfajok életét fogja befolyásolni az építkezés és az új épületegyüttes felhúzása”.

„A molnár- és füsti fecskék sározója a terület mellett található, ahonnan beszerzik a fészeképítéshez szükséges sarat, alapanyagot, valamint a kis- és nagykócsag, illetve a jégmadár is ide jár táplálékért” – teszik hozzá.

Emellett mint írják, szerintük szintén sok kérdést vet fel a beépítés mértéke és a terület üdülőövezeti besorolása. A kérdésről később szeretnének lakossági fórumot is tartani, mivel szeretnék megállítani az építkezést. „Ha Tihanyban sikerült a Cordiát visszafogni, talán itt is sikerrel járunk majd” – tették hozzá.