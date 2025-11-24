Petícióval tiltakoznak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Aláírásgyűjtéssel tiltakoznak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen, ugyanis a Cordia nevű cég 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett. A projekt novemberben indul, ám a helyiek petíciót indítottak, mert szerintük a fejlesztés végleg megváltoztatná a város arculatát és a part hozzáférhetőségét – írja a Pénzcentrum.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A cég legújabb beruházása csak egy a Balaton környéki településeken évek óta tartó beépítésekből, azonban az elmúlt időben több szakértő is felhívta rá a figyelmet, hogy fel kell szedni a betont és az aszfaltot, mert a tó egyre jelentősebb beépítése visszafordíthatatlan környezetpusztító folyamatokhoz vezet. Ráadásul a Cordia neve sem most először merül fel Balaton parti luxusépítkezésekkel kapcsolatban, ezzel a céggel szemben tiltakozott korábban a tihanyiak egy része is.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A fonyódi tiltakozók most több pontba szedték, hogy miért nem értenek egyet a beépítéssel, és arra kérnek mindenkit egy Facebook bejegyzésben, aki osztja a véleményüket, hogy írja alá a petíciójukat.

Forrás

Ebben többek között leírják, hogy mivel sokan az érintett területre jártak strandolni, horgászni, és kikapcsolódni, hatalmas veszteség lenne, ha a területen kivágnák az összes fát és beépítenék azt, hiszen akkor alig pár méter szélességű szabad part rész maradna a helyieknek.

Szintén nagy problémának látják, hogy a környező infrastruktúrára hatalmas nyomás nehezedne. „Így is folyamatosak a csőtörések a környéken. Vízigény növekedéssel, szennyvízelvezetés nehézségeivel kell szembenézni, és az elektromos áram igény sem erre lett kiépítve” – írják a petícióban. „A partszakasz kisajátításáról jelen esetben nincs szó, de Natura 2000 védelem alatt álló madárfajok életét fogja befolyásolni az építkezés és az új épületegyüttes felhúzása”.

„A molnár- és füsti fecskék sározója a terület mellett található, ahonnan beszerzik a fészeképítéshez szükséges sarat, alapanyagot, valamint a kis- és nagykócsag, illetve a jégmadár is ide jár táplálékért” – teszik hozzá.

Emellett mint írják, szerintük szintén sok kérdést vet fel a beépítés mértéke és a terület üdülőövezeti besorolása. A kérdésről később szeretnének lakossági fórumot is tartani, mivel szeretnék megállítani az építkezést. „Ha Tihanyban sikerült a Cordiát visszafogni, talán itt is sikerrel járunk majd” – tették hozzá.

belföld fonyód jégmadár balaton természetkárosítás füsti fecske cordia molnárfecske Natura 2000 nagykócsag
Kapcsolódó cikkek
Videó

Fel kell szedni a betont, fel kell szedni az aszfaltot

Agybaj, ami a Balatonnál megy. Két szakértőt kérdeztünk arról, mennyire okék a part menti és úgy általában a balatoni fejlesztések. Spoiler: semennyire.

Kaufmann Balázs, Boros Juli
balaton

Akinek a felső tízezerből nincs háza Tihanyban, az már ciki – újabb építkezés háborítja fel a helyieket

45 villaépületes beruházás kezdődhet Tihany erdős részén. A képviselő-testületi ülésen dühös tihanyiak néztek szembe a polgármesterrel és a beruházó cég képviselőivel.

Jelinek Anna, Németh Dániel, Kristóf Balázs
video

„Aki részt vett abban, hogy ötvenezer köbméter szemét kerüljön ide, az nem tihanyi”

„Hiába zöld egy terület, ha az nem valódi erdő, ha az nem valódi gyep, akkor ott igazi élet már nincsen” – tüntettek a tihanyiak a félsziget egyik legújabb beruházása ellen. A szombati eseményen szó volt arról, miért fontos a Kenderföldek megóvása, mit kellene tenni az ott felhalmozódott hulladékkal. És hogy ki tihanyi, ki nem.

Jelinek Anna
környezetvédelem