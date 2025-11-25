Bíróság elé állnak Németországban a becsület napi támadásokban is részt vevő antifasiszta aktivisták

Kedden bíróság elé áll a német radikális baloldali Antifa Ost csoport hét feltételezett tagja – írja a Guardian.
A német ügyészek szerint a csoport 2018 és 2023 között Németországban és Magyarországon hajtott végre akciókat.
A hat férfi és egy nő ellen folyó eljárás 2026 júliusáig tart a kelet-németországi Drezdában, ítélet ezután várható. Két férfit – Johann G.-t és Paul M.-t – azzal is gyanúsítanak, hogy két éve részt vettek Budapesten a becsület napja résztvevői elleni támadásokban. A csoporthoz tartozik Maja T. is, akit tavaly adtak ki Magyarországnak. Maja T. a nyáron éhségsztrájkba kezdett, hogy a fogvatartási körülményei ellen tiltakozzon, de júliusra annyira leromlott az állapota, hogy át kellett szállítotani egy börtönkórházba.
Az ügyészség szerint Johann G. vezető szerepet játszott az Antifa Ostban: támadásokat tervezett és embereket toborzott. Paul M.-mel együtt harci tréningeket is szervezett, a hozzájuk köthető raktárakban pedig kalapácsokat, paprikasprayt, álruhákat és mobiltelefonokat találtak a hatóságok.
A német belügyminisztérium szóvivője a hónap elején úgy fogalmazott:
„Az Antifa Ost által jelentett fenyegetés az utóbbi időben jelentősen csökkent. A csoport vezetői és különösen erőszakos tagjait már elítélték, vagy jelenleg is őrizetben vannak.”
Az Egyesült Államok a hónap elején terrorszervezetté nyilvánította az Antifa Ostot. A szélsőjobboldali német AfD üdvözölte a washingtoni döntést, és felszólította a berlini kormányt, hogy kövesse az amerikai példát. A német külügyminisztérium azonban csupán annyit közölt, hogy tudomásul vették azt.
