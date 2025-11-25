Fideszes és gyurcsányista múlttal is második fordulóba lehetett jutni, a megvariált bemutatkozás viszont átok volt a tisza jelöltversenyén

Véget ért a tiszás belső előválasztás első fordulója, a választókörzetenként elinduló három jelölt közül egyvalaki kiesett. Itt olvashatnak arról, hogy az ismert tiszások nagyjából mind továbbjutottak, bár például Ruszin-Szendi és Tarr csak második helyen, itt pedig azt szedtük össze, hogy hány női jelölt, illetve milyen szakmák képviselői maradtak versenyben.

Viszont az elmúlt egy hét nem csak az ismert tiszásokról szólt, sokan viszonylag ismeretlenül kerültek be a hírekbe, és lettek váratlanul érdekes jelöltek. Például, mert megjelenés után módosítottak a bemutatkozásukon, miután utolsó pillanatban megvariálták, hogy ki hol induljon. Vagy mert korábban megafonosok, esetleg KDNP-sek voltak, esetleg a kormánysajtó állítólagos balos kötődést olvasott a fejükre. Vagy jelenleg is helyi politikusok, képviselők, polgármesterek.

A variálók

Kiesett például az a Lovkó Luca, aki az eredeti bemutatkozásában a Hegyvidéket akarta megóvni, majd három perccel élesítés után átírta Józsefvárosra és Ferencvárosra, hiszen itt indult. A hegyvidékes bemutatkozószöveg aztán átkerült Bulyovszky Rózhoz, aki meg ott indult, de most szintén kiesett. Mészáros Mónikának a szövegéből az Újpestre utaló részeket szedték ki, jogosan, hiszen nem ott szállt versenybe, ki is esett. Reketye-Trifán Zoltán bemutatkozásából azt szedték ki publikálás után, hogy Óbuda neki nem csak lakóhely. Nem véletlenül, hiszen nem ott indult, hanem IV.-XV. kerületben. Ki is esett.

Szabó Mátyás szövegéből azt szedték ki, hogy választókerületi lakos Bp. 06-ban, ő viszont továbbjutott, és ugyanez történt Porcher Áronnal, aki szintén továbbjutott Bp. 15-ben.

A Pest 12-ben induló Boda Tímea az eredeti bemutatkozásában felsorolt egy csomó, korábban ide tartozó települést, hogy őket fogja képviselni, majd kicserélte ezeket olyan településnevekre, amik a körzetek átrajzolása óta tartoznak ide. Ő is továbbjutott. Járdány Vandánál is hasonló volt a helyzet, ezért kellett kicserélnie Abonyt Ceglédre, ő viszont kiesett. A Miskolcon induló Nádler Miklós bemutatkozásában a mezőgazdaságot cserélték gyorsan lakótelepekre, ő továbbjutott.

A pártközeliek

Kiesett a fideszes propagandagépezet, a Megafon képzését is elvégző Szabó Péter Mihály a Bp 01.-es OEVK-ból, kiesett a régi FKGP, azaz Független Kisgazdapárt-tag Gálóczhi-Tömösváry Zsolt József, és kiesett az ősrégi szocdem-párttag Hidvégi János a Nógrád 01.-es OEVK-ban. Nem jutott tovább Varga Szabolcs Gábor sem, aki 2006-ban még fideszesként lett képviselő Sopronban.

Tatabányán Cseke Gyulánét támadta azzal a kormánypárti sajtó, hogy a férje az MSZP–DK–Párbeszéd–Együtt közös jelöltjeként indult 2014-ben, ő is kiesett, mint ahogy a Pest 03.-ban induló Györe-Szűcs Sándor is, akinek azt vetette a szemére a kormánysajtó, hogy 1995-ben, a szocialista kormány alatt dolgozott a Belügyminisztériumban.

De nem volt teljesen kizáró ok a pártos múlt vagy kötődés, mert a 2010 környékén még jobbikos szakértőként és tanácsadóként dolgozó Jelencsik József továbbjutott Pest 01.-ben, a volt DK-tag Horváth Nándor Zsolt (egy podcastben mesélt arról, hogy DK-színekben volt aktivista az akkori ellenzéki előválasztáson) Vas 03.-ban ment tovább, Tolna 03.-ben pedig Cseh Tamás, akit állítása szerint 2014-ben azért rúgtak ki egy önkormányzati cégtől, mert kőfideszes volt.

Polgik és expolgik

A polgármesterek és expolgármesterek közül ketten estek ki most az első fordulóban, négyen továbbmentek. Kovács Róbert Vid polgármestere a veszprémi 04-es körzetben és Sike Ferencné Ormosbánya volt polgármestere a Borsod 04-ben. Továbbjutott viszont Borics Mihály csóri polgármester (Fejér 02.), Bocskai Éva hajdúböszörményi (Hajdú-Bihar 06.), Benke József volt KDNP-s, volt kadarkúti polgármester (Somogy 02.) és Lesfalvi Balázs, volt békészentadrási alpolgármester.

Bár nem polgármester, de a győri városvezetésben dolgozik asszisztensként Diószegi Judit, aki továbbjutott, mint ahogy Ruzsa Diána is, aki Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester testvére.

Az ismertebb nevek közül továbbjutott a debreceni és környéki akkugyárak ellen tiltakozó Mikepércsi anyák szervezet alapítója, Kozma Éva (az indulása miatt felfüggesztette az elnökségét). Meglepetésgyanús kiesést produkált viszont dél-budán Hajdú Márton, a Tisza rutinos EU-diplomatája, EP-kabinetvezető.