Ruszin-Szendi és Tarr Zoltán is csak másodikak lettek a tiszás jelöltállítás első fordulójában

Kedd reggel megjelentek a Tisza jelöltállító szavazásának első körös eredményei, a továbbjutott 205 jelöltről a párt azt is közölte, milyen arányban szavaztak rájuk a helyi Tisza szigetek tagjai. A párt ismertebb szereplői közül többen is csak a második helyet csípték meg, a tiszások inkább a helyi jelöltekhez húztak.

Ez történt Hajdúszoboszlón, ahol az egykori vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz mérettette meg magát, végül a szavazatok 34 százalékát szerezte meg. Őt Kovács Attila Zoltán ingatlanközvetítő előzte be 42 százalékkal, míg Gálóczhi-Tömösváry Zsolt József 24 százalékot kapott.

Fotó: Németh Dániel/444

Hasonlóan járt Tarr Zoltán, a párt EP-képviselője és alelnöke a Budapest 16-os körzetben, Soroksáron és Pesterzsébeten. A református lelkészből lett politikus 37 százalékot kapott, de Kiss Máté jogász 2 százalékkal így is meg tudta előzni, míg az ápoló Perczel Nóra összesen 26 százalékot szerzett.

Fotó: Németh Dániel/444

Dunaújvárosban első helyezettként jutott tovább Nagy Ervin színész, aki a párt indulásától fogva rendszeresen lépett fel Magyar Péter mellett. Ő 43 százalékot ért el, míg az egykori műsorvezető, majd később buszvezető Csalami-Vörös Csaba 31-et kapott.

De elsőként jutott tovább Szolnokon és térségében Rost Andrea operaénekesnő is 43 százalékkal, mögötte 32 százalékkal a jogász és informatikai menedzser Albelné Hoksári Éva jutott be, míg Orvos Nikoletta ingatlanértékesítő 25 százalékkal esett ki.

A fővárosi frakcióvezető Bujdosó Andrea, aki Menczer Tamás körzetében, Pilisvörösváron és környékén indult, a szavazatok 42 százalékát szerezte, míg kihívói, Sasi-Nagy Edit jogi vezető 31 százalékot, Györe-Szűcs Sándor szoftverfejlesztő pedig 27-et kapott.

Radnai Márk alelnök 44 százalékkal vitte el az első helyet Esztergomban, mögötte Németh Norbert környezetmérnök maradt bent 30 százalékkal, míg a szociális szakember Illés Enikő kiesett.