Megvannak a tiszás előválasztás továbbjutói: már most több a biztos női jelölt, mint a Fidesznek bármikor

Lezárult a Tisza Párt jelöltállító szavazásának első fordulója, a választókerületenkénti három jelöltből a Tisza szigetek tagjainak szavazatai alapján két jelölt jutott tovább a következő fordulóba. Kedd déltől csütörtök estig szavazhatnak a jelöltekre azok, akik a jövő évi választásokon részt vehetnek és regisztráltak a Tisza oldalán.
Ahogy egy hete, úgy most is megnéztük a nemek arányát a továbbjutó 205 jelölt között, és azt is megpróbáltuk kideríteni, hogy milyen foglalkozások a leggyakoribbak. Azt, hogy melyek lesznek a Tisza számára nehezebb területek, és milyen nagyvadakkal kell majd egyeseknek megküzdeniük, ebben a cikkben gyűjtöttük össze.
Korcsoport alapján továbbra is a középkorúak dominálnak. Két körzetben (Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-es és Borsod-Abaúj-Zemplén 7-es OEVK) továbbra sincsenek jelöltek, itt Magyar Péter későbbre ígért jelöltállítást.
Arányaiban ötször annyi női jelöltje van a Tiszának az előválasztáson, mint ahánnyal a Fidesz nekivágott 2022-nek. Sok a pedagógus és az orvos a névsorban, ez az a két ágazat, amelynek a legtöbb vitája volt az állammal az utóbbi években.
Budapest átrajzolása alaposan bekavart az ellenzéknek.
A többi ismertebb tiszás azonban jellemzően első helyezettként jutott tovább a második fordulóba.
Benke József ma már úgy gondolja, a jelenlegi rendszer nem az embereket szolgálja.
Magyar Péter tudott Szabó Péter Mihály múltjáról.