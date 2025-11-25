Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Magyar Péter kedden reggel jelentette be Facebook-oldalán, hogy lezárult a Tisza jelöltállításának első fordulója. A választókerületenkénti három-három jelöltből már csak kettő folytatja tovább, rájuk a második körös szavazás kedden délben fog indulni. Szavazni pénteken este 19:00-ig lehet.

Ebben a fordulóban azonban már nemcsak a Tisza közössége szavazhat, hanem bárki, aki jövő év április 12-ig betölti a 18. életévét, és rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel.

Magyar Péter a videóüzenetében kiemelte, örül annak, hogy a második fordulóba továbbjutott jelölt harminc százaléka nő.

Hétvégére egyébként meglesznek a Tisza jelöltjei, és ha valaki ránéz erre a listára, Magyar szerint látni fogja, Magyarország legfelkészültebb, legtisztességesebb és leghitelesebb szakmai, társadalmi és emberi közössége sorakozott fel a változás mellé, a közös jövőnk, az emberséges és működő Magyarország megteremtése érdekében.

A jelölt-jelöltekről ebben a cikkben írtunk részletesebben, és a második fordulóba továbbjutottakkal is hamarosan hosszabb anyaggal érkezünk.

POLITIKA egyéni képviselőjelölt tisza jelöltállítás magyar péter Tisza Párt egyéni választókerület Tisza jelöltek választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Radnai, Tarr, Rost, akkugyár ellen küzdő civil és egykori főnyomozó – íme a Tisza előválasztási jelöltlistája

A 106 egyéni körzetből 104-nek a jelöltjeit hozták nyilvánosságra éjjel. Ők első körben egymással küzdenek meg, hogy indulhassanak aztán a választáson. A Tisza ismert arcai, háttéremberei, politikusai is feltűnnek a listán, amelyen polgármester, önkormányzati képviselő, sok orvos, ügyvéd és tanár is van.

Haszán Zoltán, Rovó Attila, Bábel Vilmos, Windisch Judit, Haász János
POLITIKA