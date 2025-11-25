Novák Katalin rekordösszeget adományozott egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak

Rekordösszeget adományozott a kegyelmi ügybe belebukó Novák Katalin volt köztársasági elnök egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak – írja az mfor a parlament oldalára feltöltött dokumentumok alapján. Akárcsak a hivatalban lévő köztársasági elnökök, a korábbi államfők is 73 millió forint közpénz eladományozásáról dönthetnek.
A családi cégükbe beszálló Novák a korábbi gyakorlatával ellentétben idén nem aprózta szét az adományokat, összesen 50 millió forintot adott az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) alapítványnak.
Novák idei kedvezményezettjei:
A lap szerint az 50 millió forintos adomány abszolút rekordnak számít. A szegedi központú – Novák is itt született – ÁGOTA Alapítvány éppen a napokban jelentett be egy új ösztöndíjprogramot: közcélú adományokból 50 millió forintnyi támogatást osztanak ki a sikeres pályázók között az első évben. Osváth Viola, az alapítvány kuratóriumi titkára a lapnak azt mondta, bár az 50 millió forintos ösztöndíjprogram kerete éppen megegyezik a Novák Katalin volt államfő által adományozott összeggel, a program finanszírozási oldalát más közcélú adományokból is fedezik.
Az adomány azért érdekes, mert a fideszes politikusnak amiatt kellett lemondania, hogy kegyelmet adott Kónya Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, akit azért ítéltek el, mert segített eltussolni felettese, Vásárhelyi János pedofil bűncselekményeit azzal, hogy az egyik gyereket vallomása visszavonására kényszerítette.
Ahogy a kegyelmi ügy évfordulóján írtuk, Novák Katalin és Varga Judit belebukott a kegyelmi ügybe, de valójában ők csak a kezek voltak, amelyek aláírták a kegyelmi döntést. Az abban eljáró Balog Zoltán a mai napig nem adott egyenes választ arra, hogy miért volt számára fontos kijárni ezt a kegyelmet, mint ahogy arra sem válaszolt egyszer sem, hogy miniszterként miért nem tett semmit Vásárhelyi ügyében, amikor erre lehetősége lett volna, és miért kapott az igazgató állami kitüntetést a minisztériumától. Aztán októberben Lázár János miniszter egy fórumon újraírta a kegyelmi ügy történetét, Orbánnak is ellentmondva ezzel.
A molesztálásokat eltussolni próbáló egykori igazgatóhelyettes a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.
A kormány átvilágított és módosítgatott, a főváros a megelőzésre és az áldozatok segítésére tette a hangsúlyt. És volt, aki hallgatott. Mindvégig.
Lázár János új verziót dobott be az eddigi kormányzati magyarázathoz képest: szerinte Varga Judit elkeveredett papírokkal magyarázta, miért írta alá K. Endre kegyelmét. Orbán Viktor viszont eddig az alkotmányos szokásjogról beszélt.
Az apja magánklinikáját üzemeltető cégben lett 25 százalékos tulajdonrésze. A cég idén és tavaly összesen 426 millió forintnyi osztalékot fizetett ki.