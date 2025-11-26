A bíróság eltiltotta a Mediaworksöt, hogy poloskaként ábrázolja Magyar Pétert

A Debreceni Törvényszék eltiltotta a Mediaworks Zrt-t, hogy kiirtandó poloskához hasonlítsa Magyar Pétert.

A Tisza Párt elnöke sajtóközleményében azt írta, hogy kézhez kapta a bíróság azonnal végrehajtandó végzését. A bíróság döntése szerint a politikus poloskaként való megjelenítése és az elpusztítására irányuló képi és írásbeli ábrázolás megengedhetetlen, és nemvagyoni hátrányt okoz a politikusnak, mivel az érintett újságcikkek jelenleg is elérhetőek a Mediaworks felületein.

Magyar Péter
Fotó: Bankó Gábor/444

A bíróság azonnali jogvédelmet biztosított Magyarnak, eltiltotta a Mediaworks lapjait az ábrázolásoktól.

A Magyar Nemzet Orbán Viktor március 15-ei poloskázós beszéde után közölt poloskás képeket Magyar Péterről.

