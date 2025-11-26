Akkora dilizés megy a Fővárosi Közgyűlésben, hogy csak na

Annak ellenére, hogy rögtön az ülés elején leszavazták Karácsony Gergely főpolgármester-helyettesi javaslatát, a Fővárosi Közgyűlés tagjai(nak egy része) hatalmas dilizésben van azóta.

Nem mindig volt derűs a hangulat. Fotó: Németh Dániel/444

Leginkább kétségkívül Radics Béla (Fidesz) érezte elemében magát, ő szemléltető eszközökkel készült a mai napra.

Az egyik ez volt:

A Press Kukaccal Radics természetesen az épp vele szemben ülő Tisza-frakciót froclizta, vagyis azt kívánta érzékeltetni, hogy a Tisza Párt jelöltjei és politikusai önállóan nem nyilatkozhatnak, minden interjúkérelmet azzal kerülnek meg, hogy a press@-os Tisza-sajtó email címére kell küldeni a kérdéseket. Fifikás.

Radics azonban húzott ennél váratlanabbat is, amikor a fővárosi lakásrezsi-támogatási rendszer kiegészítésére irányuló javaslat vitájában előrántott egy gázórát, és azt lobogtatta a tiszások felé, sőt, meg is próbálta azt átadni Molnár Dánielnek. Ezen a ponton (és nem csak ekkor) a Fidesz a Tiszát azzal az Indexen megjelent „anyaggal” támadta, ami szerint egyes „kiszivárgott” dokumentumok alapján Magyar Péter pártja megszorításokat tervez. Amit minden budapesti is megérezne a saját bőrén, míg a rezsitámogatás mindenkinek jó - igyekeztek átkötni a fideszesek a témát, hogy legalább nyomokban tartalmazzon fővárosi ügyeket -, van ugyanis egy olyan furcsa szabály a Fővárosi Közgyűlésben, hogy ott csak a Fővárosi Közgyűlést érintő ügyekkel lehet foglalkozni. Nem árulok el nagy kulisszatitkot: ez azért nem mindig szokott sikerülni.

Szóval íme Radics Béla egy gázórával:

Radics a gázórát végül átpasszolta Molnár asztalára, kicsit később azonban a tiszások inkább letették a földre, majd az ebédszünetben valaki kivitte a teremből. Szerencsére később is szóba került, előbb Keszthelyi Dorottya (DK) kérte meg Radicsot, hogy vigye vissza oda a gázórát, ahonnan szerezte, mert ott nagyobb szükség van rá, amire Radics úgy reagált: ő még soha semmit sehonnan nem lopott el, illetve az ígérte Keszthelyinek, hogy ha őt húzza a karácsonyi húzáson, akkor gázórát fog neki adni. Kicsit később a tiszás Balogh Balázs arra kérte Radicsot, hogy ha viszont tiszást húz, akkor ne adjon neki gázórát, vegyen inkább valami mást, mert a gázórát nem fogják elfogadni. Hihi, haha.

Az ebédszünetben Karácsony Gergely is felszállt a dilivonatra, ő Orbán Viktor után szabadon egy összefirkált lapot posztolt a Facebookra:

És nem csak a főpolgármester lazított kicsit a szünetben, a kutyapártos Döme Zsuzsanna hozott két nagy adagnyi popcornt (sósat), hogy a délutáni műszakot is premier plánban tudja élvezni. Döme elmondása szerint „mély szakmai vitákra” készült.

Az ülésen egyébként a szokásos mederben zajlanak a dolgok: a Fidesz a Tiszát sorozza, a Tisza arról beszél, hogy kormányra kerülve máshogy csinálnák a dolgokat, időnként egyes napirendi pontoknál szakmai viták is kialakulnak.

Külön érdemes kiemelni még az ülésnap elejéről, hogy a Fidesz, azon belül Böjthe Péter javaslatát, miszerint készüljön végre el egy cselekvési terv a budapesti aluljárók éjszakai zárására (ezt a javaslatot korábban már elfogadták, de cselekvési terv azóta sem készült), a tiszás Balog Balázs vetette le a napirendről „a nagyon-nagyon szerencsétlen időzítés miatt”, mivel „kicsit ízléstelennek” gondolják, hogy a tél beállta előtt tárgyalják meg ezt a témát, és azt javasolta, hogy hozzák vissza egy olyan időpontban, amikor „a szociális problémákra is találnak megoldást”. Balogh javaslatát a képviselők többsége meg is szavazta.

Az egyik legnagyobb csörte némileg váratlanul a tiszás Barna Judit azon javaslatánál alakult ki, amely egy gyerek- és nőbarát közlekedéshálózati stratégia kialakítására irányult. A javaslathoz a Fidesz nyújtott be kiegészítést, ami a fogyatékkal élők szempontjaira is kiterjesztené a stratégiát, ezt Barna Judit köszönettel befogadta. Ekkor azonban jött Szentkirályi Alexandra (Fidesz), és arról kezdett el beszélni, hogy ha a Tisza utat nyitna az illegális migrációnak, az veszélyeztetné csak igazán a nők és a gyerekek városi közlekedését. Ezen a ponton behozta, hogy néhány nappal ezelőtt Rómában egy nőt három marokkói migráns erőszakolt meg, szerinte viszont Budapest épp azért biztonságosabb, mint más nagyvárosok, mert nemet mondtak (mármint a kormány) az illegális migrációra, Brüsszel ellenében.

Barna Judit erre úgy reagált Szentkirályinak:

„Ha már nemlétező migránsokkal riogat, kikérem magamnak, hogy az a kormánypárt tartson kiselőadást, akinek az irányítása alatt a magyar képzőművészeti egyetemen ma megerőszakolhatnak egy nőt úgy, hogy az elkövetőt felmenthetik.”

Mindenkit megnyugtatok: a tavalyihoz hasonlóan a közgyűlés most is elfogadta a Kutyapárt karácsonyi húzásos javaslatát, méghozzá egyhangúan. Lehet tippelni, hány gázórát hoz majd a Fővárosi Jézuska.

Radics Béla már tudja, kit húzott.

Fotó: DHN

Döme Zsuzsanna nagyon örült, hogy húzhat. Fotó: DHN

Tüttő Kata sem maradt ki a mókából.

Spoiler: Karácsony Gergely a húzás végén azt mondta, ő nagyon örül annak, akit húzott. Ezután viszont a karácsonyi dal véget ért, a dilis pillanatok lezárultak, az ülés zárt része következett. A munka folyatódott.