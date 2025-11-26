A Fővárosi Közgyűlés leszavazta Karácsonyt: nem lesz főpolgármester-helyettes Tüttő Katából

Titkos szavazással döntöttek arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadja-e Karácsony Gergely javaslatát, miszerint Tüttő Kata legyen a főpolgármester-helyettes.

8 igen és 11 nem mellett, 1 érvénytelen szavazattal a javaslat nem ment át.

A javaslat vitája nem nyúlt hosszúra, először Karácsony emlékeztetett mindenkit arra, hogy Tüttő Kata az előző ciklusban is főpolgármester-helyettes volt, ebbéli minőségében pedig Karácsony szerint kiemelkedő munkát végzett, majd arra kérte a képviselő-testületet, hogy most is támogassák a jelöltet.

Tüttő Kata a szavazás előtt. Fotó: Németh Dániel/444

Ezután Barabás Richárd (Párbeszéd) és Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) vitázgatott kicsit arról, hogy legutóbb, tavaly novemberben Barabáson múlt-e, hogy levették a napirendről a szavazást - erről lent megemlékezünk -, Barabás szerint ő csak javasolt, de a javaslatot Vitézy is megszavazta, Vitézy szerint viszont Barabás javasolt, és ennek van jelentősége, ennél mélyebben szerencsére nem mentek bele az egymásra mutogatásba.

Ezt követően Szepesfalvy Anna (Fidesz) emlékeztette a Tisza-frakciót arra, hogy valójában arra kaptak tavaly felhatalmazást a választópolgároktól, hogy részt vegyenek Budapest irányításában, amely munkát Szepesfalvy szerint (meglepetés!) nem végzik jól, sőt, a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője azt is elemezte röviden, hogy a Tisza EP-frakciója sem végez jó munkát. Emlékeztetőül: még mindig Karácsony Gergely főpolgármester-helyettesre tett javaslata kapcsán zajlott a vita.

Szepesfalvy szerint a Tiszának Budapesten a városvezetés részeként kéne működnie, de nem ezt teszik, amíg pedig nem ezt teszik, „nekünk, mint ellenzéki frakciónak, nincs dolgunk” - mondta. Emiatt a Fidesz a főpolgármester-helyettesi javaslatról nem szavazott, sőt, szavazatszámlálót sem delegáltak.

„Eddig nem jó, amit látunk önöktől. Szégyelljék magukat” - zárta felszólalását Szepesfalvy.

A rövid vita után a képviselők megszavazták az öttagú szavazatszámláló bizottságot (ebbe a Podmaniczky Mozgalom Gál Józsefet, a Kutyapárt Döme Zsuzsannát, a DK Déry Tibort, a Párbeszéd Béres Andrást, a Tisza pedig Balogh Balázst delegálta), majd a képviselők papíralapon leadták szavazatukat.

A szavazatok összesítése és az eredmény kihirdetése után Karácsony Gergely jelezte, hogy elfogadja a közgyűlés döntését, majd a mai nap erkölcsi győztesének nevezte Tüttő Katát.

A főpolgármester később Facebok-posztban jelezte azt is, hogy legközelebb majd a 2026-os országgyűlési választások után tesz kísérletet főpolgármester-helyettes jelölésére. Mint írta:

„...hátha majd akkor az egók helyett újra Budapest érdeke lesz az elsődleges. Kivárom, és addig is dolgozunk tovább a városért.”

Karácsony Gergely elfogadta a közgyűlés döntését. Fotó: Németh Dániel/444

Hogy jutottunk idáig?

Bár előzetesen tudni lehetett, hogy Tüttő Kata személye a Fővárosi Közgyűlés frakcióinak egy részét nem győzte meg, Karácsony Gergely főpolgármester mégis azt a javaslatot nyújtotta be a mai ülésre, amiben őt javasolta főpolgármester-helyettesnek.

Múlt pénteken Karácsony egy Facebook-posztban tudatta a közzel, hogy Tüttőben látja az egyetlen kompromisszumos megoldást, mint írta:

„Kata az egyik legkiválóbb politikus, akivel valaha dolgoztam. Fiatal kora ellenére a közgyűlés legtapasztaltabb tagja és ezzel párhuzamosan a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban: ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke.”

A jelölés hírére előbb Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) reagált emígy:

„Karácsony a Fővárost behálózó szocialista polip foglya. Ennek újabb bizonyítéka ez a mostani jelölés.”

Majd Magyar Péter is posztolt egyet:

„Karácsony Gergely ma a fővárosi szocialista polip egyik intézőjét, Tüttő Katát jelölte helyetteséül. Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst, vagy épp Leisztinger Tamást is.”

Innen azért már sejthető volt, hogy az egyik legnagyobb frakcióval rendelkező Tisza sem fogja támogatni a javaslatot.

Az előzmény előzménye

Karácsonynak a Fővárosi Közgyűlés tavaly októberi megalakulás óta nincs helyettese. Ő akkor két személyt javasolt, kihívóját, Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust, aki korábban is a helyettese volt. A közgyűlés alakuló ülése előtti, háttérben folyó tárgyalásoknak volt egy pontja (amit mi meg is írtunk), amikor a Tisza, az MKKP és Vitézyék paktumot kötöttek volna, ennek egyik pillére Vitézy főpolgármester-helyettesi pozícióba történő betolása volt - csakhogy őt a DK kategorikusan elutasította, ahogy egyébként Szentkirályi Alexandra is azt nyilatkozta akkortájt, hogy ha Vitézy elfogadná a pozíciót, az a jobboldali szavazók elárulása lenne. Az üzengetés tetőpontja azon a hétvégén jött el, amikor a fővárosi politizálás Vitézy Dávid Facebook-oldalára költözött beszólogatásokkal, üzengetésekkel, mémekkel. Mindeközben a Tisza ezerrel támadta Karácsony másik jelöltjét, Kiss Ambrust, mondván, szerintük Kiss a régi gyurcsányi szférához kötődik.

Végül tavaly októberben Karácsony a patthelyzetet úgy oldotta fel, hogy Kiss Ambrust a korábbi jogköreivel felruházva a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójának nevezte ki. Novemberben futottak még egy kört a főpolgármester-helyettesi kinevezéssel, a közgyűlésen viszont inkább levették a napirendről Barabás Richárd javaslatára, mert akkor is látszott, hogy nem lesz meg az elfogadásához szükséges többség.

Ezután jött Sára Botond, aki a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjeként fordult a bírósághoz, a másodfokú ítélet pedig felszólította az önkormányzatot, hogy szüntesse meg a törvénytelen állapotot. Amennyiben ez záros határidőn belül nem sikerül, a vége az lehet, hogy Sára Botond jelöl majd ki főpolgármester-helyettest. Az a Sára Botond, aki 2019-ben még Fidesz-jelölt volt, fel is vette a fővárosi mandátumát, hogy aztán inkább visszaadja és a főispáni székbe üljön be.

Sára Botond, vagyis Budapest Főváros Kormányhivatala nem sokkal azután, hogy a Fővárosi Közgyűlés meghozta a döntését, az alábbi közleményt adta ki:

„A fővárosban ma Karácsony Gergely és a Tisza párt hatalmi játszmái és erőfitogtatása zajlik, ami teljes káoszhoz vezetett. Emiatt tartunk most ott, hogy a város pénzügyileg az összeomlás szélére került, és egy teljes év alatt még egy főpolgármester-helyettest sem sikerült megválasztani. Ez mindenről szól, csak a budapestiekről nem. És ők akarják leváltani a kormányt, miközben a saját pénzügyi válságukat a kormánnyal akarják rendeztetni, a törvényes működés helyreállítását pedig a kormányhivatalnak kell megoldani. Budapest példája világosan megmutatja, mi várna az országra, ha ők vezetnék. Isten óvjon ettől mindenkit.”

Sára Botond főispán közleményében nem tért ki arra, hogy a 10 fős frakcióval rendelkező Fidesz a szavazáson részt sem vett.