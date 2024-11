Nem szavaz a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettesekről, de megy a lázározás és agyhalottozás

Cikkünk frissül

Nem szavaz a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettesekről, miután azonnal levették a napirendről a javaslatot.

Ezt Karácsony Gergely nyújtotta be, azt javasolta, hogy Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot válasszák meg helyettesnek.

Erre nem volt esély, miután a nagy frakciók közölték, nem támogatják a javaslatot, vagy a személyek vagy a hatáskörük miatt.

Érdekesség, hogy Barabás Richárd párbeszédes politikus javasolta a levételt, pont amiatt, hogy nem menne át. Abban bízik, később lesz esély megválasztani a helyetteseket. Emiatt mulasztásos törvénysértésben van a főváros, a végén a kormányhivatal léphet.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A fideszes Radics Béla az első percekben emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter agyhalottaknak nevezte az EP-képviselő-jelölteket, ők viszont abban bíznak, hogy a budapesti polgárok olyan képviselőknek adtak mandátumot, akik tudnak dönteni a vita után is. Ezért azt javasolják, hogy minden napirendi pont után legyen szavazás, ne a végén.

Szentkirályi Alexandra ugyanezt vetette fel. Szerinte a tiszások "képesek Magyar Péter vagy Vitézy Dávid iránymutatása nélkül is eldönteni, milyen gombot nyomnak a vita végén." Szerinte kezd komolytalanná válni, hogy a "balliberális többség" nem tud helyettest választani.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A javaslatonkénti szavazást elvetette a többség, így megint a napirendi pontok megtárgyalása után döntenek majd, egyben. Ez Karácsony javaslata volt, mert szerinte jobban átláthatók így a javaslatok.

Porcher Áron Tisza pártos politikus válaszolt az agyhalottazásra, azt mondja, nekik nem okoz problémát a szavazás.

Vitézy Dávid azt mondta, őt megnyugtatja, hogy az egyik oldal azzal vádolja, hogy balliberális paktumot kötött, a másik pedig azzal, hogy a fidesszel paktált le. "Jó munkát kívánok mindenkinek" - zárta le napirend előtti felszólalását.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester azt mondta, Vitézy helyében nem lenne megnyugodva, hiszen két olyan megállapodási kísérlet esett kútba, amit a saját főpolgármesteri, illetve helyettesi pozíciójára kötött.

Ő sajnálja, hogy levették a napirendről a helyettesek kérdését, mert emiatt jön a következő felszólítás a kormányhivataltól a törvénytelen működés miatt. "Ez a testület feloszlatásához vezethet, ebben nem csak a főpolgármesternek van felelőssége, hanem a legnagyobb frakciónak, és Vitézy Dávidnak is."

Déri Tibor (DK) levetette volna a napirendről a Kutya Párt két javaslatát - a Birodalmi lépegetők kitiltásáról és a karácsonyi húzásról szólót -, de ezek nagy derültség mellett napirenden maradtak.

Több fontos napirendi pont is szerepel a testület ülésén

Karácsony Gergely főpolgármester jelentősen átalakítaná az önkormányzati cégek vezetését. Korábban azt javasolta, hogy csökkentsék az igazgatóságok számát és létszámát, de úgy látta, ennél nagyobbat kell lépni. Ezért azt javasolta, hogy az összes egyszemélyes fővárosi cégnél szüntessék meg az igazgatóságokat, a testületek jogköreit gyakorolja a Fővárosi Közgyűlés.

Ez a döntés a BKK-t, a BKV-t, a Budapesti Közműveket, a Vagyonkezelő Központot és a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-t érinti.

A javaslatról november elején egyeztettek a frakcióvezetők, és Karácsony akkori posztja szerint ezt konstruktívan fogadták. A javaslattal évi 250 milliót lehet spórolni, ráadásul teljesítették az új frakciók igényét a nagyobb beleszólásra és rálátásra.

A változtatás sürgető, mert több jelenlegi igazgatóság megbízatása megszűnik.

Az állammal közösen működtetett színházaknál azt javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagok megbízását május 31-ig hosszabbítsák meg.

A többi gazdasági társaságnál a törvényes működéshez felügyelőbizottságokat kell választani, de az új tagok megválasztásához nincs meg a szükséges többség. Karácsony azt javasolja, hogy a törvényileg előírt minimumlétszámmal hozzák létre a felügyelőbizottságokat, és május 31-ig töltsék fel hivatalnokokkal.

Bosszú vagy elismerés?

Ennél a napirendi pontnál politikai adok-kapok is volt: Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy ez volt az egyik legfőbb vitapont az SZMSZ átalakításával kapcsolatban, így, ha átmegy, Karácsony nyugodtan beterjesztheti az új SZMSZ-t. Ezen eddig csak minimális változtatást tudtak végrehajtani. (A korábbi vita lényege: Vitézy és a Tisza szerint túl sok jogköre van Karácsonynak, ezeket elvennék tőle. Karácsony a ciklus legelején közölte, erről hajlandó egyeztetni, de nem megy bele mindenbe.)

Vitézy a vitában felvetette azt is, hogy a közbeszerzésekről a Baranyi Krisztina vezette bizottságnak kellene döntenie, ha már ő lesz a legtöbbet kereső képviselő. Ugyanezt az érvet hozta fel a Fidesz is, szerintük is jó helyen lenne a szakbizottságnál ez a döntés.

Baranyi szerint Vitézy ezzel bosszút akar állni, hiszen látta azt a javaslatot, ami ezeket a döntéseket a Vitézy által vezetett bizottsághoz rendelte volna.

photo_camera Baranyi Krisztina

Vitézy szerint bosszúállásról szó sincs, inkább bizalomnak vegye Baranyi a felvetést. A hatáskörökkel kapcsolatban „igazmondásra” szólította fel Baranyit, és arról beszélt, ilyen javaslat nem volt beterjesztve. Szerinte Baranyi nem akar dolgozni, „próbálja magáról lerázni a munkát, mint kutya a vizet.”

Baranyi ezt visszaütötte azzal, hogy „próbálja magáról lerázni, mint Vitézy a Fideszt”. Szerinte szó sincs arról, hogy ne akarna dolgozni, azt akarja elérni, hogy valóban átláthatóan működjenek a cégek.

Karácsony a vita végén egyértelművé tette, hogy semmi nem kerül át a bizottsághoz, „mindenkinek dolgoznia kell.”

Erős Lázározás miatt szóltak be Vitézynek

Hosszan vitázik a közgyűlés a parkolásra vonatkozó javaslatokról. Karácsony és Vitézy is beterjesztette a saját elképzelését, ezeket egy napirendi pont alatt tárgyalják. Ha a javaslat az eredeti formájában átmegy, emelkednek a parkolási díjak, többet kell fizetni a városi terepjárók után, és a zöldrendszámos autók kedvezményét is elveszik.

photo_camera Vitézy Dávid Fotó: Bankó Gábor/444

Leszerelnék a parkolóautomatákat is. A BKK bérlettel rendelkezők kedveményt kapnának, a belvárosban viszont hétvégén is fizetni kellene a parkolásért.

A javaslatokhoz több módosítás is érkezett, a Fidesz például ragaszkodna ahhoz, hogy lehessen készpénzzel is fizetni. Baranyi nem támogatja a hétvégi parkolási díjat, és máshol húzná meg a terepjárókra vonatkozó súlykorlátot, hogy a nagycsaládosok ne essenek ebbe bele. Karácsony és Vitézy közös módosítót is beadtak. Karácsony a módosítók többségét támogatja, leszámítva, hogy a bérletesek kedvezményét töröljék el.

Vitézy elég határozottan reagált arra a fideszes felvetésre, hogy biztosítani kell az agglomerációból bejáróknak is a lehetőséget. Felhozta, hogy ezt Lázár Jánosnak kellene biztosítania, de óriási problémák vannak a MÁV-val. Szepesfalvy Anna fideszes képviselő szerint nem a kormányra kellene mutogatnia Vitézynek, Gulyás Gergely (2) pedig azt mondta, komolyan aggódik Vitézy egészségéért, és szívesen főzne neki hársfateát. (Ez visszautalás egy komolyabb Lázár-Vitézy összecsapásra.)

Vitézy szerint nem kell aggódni az egészségéért. Karácsony is beszállt a teával viccelődésbe: hangulatingadozásra cickafarkteát javasolna.

A fideszes Böjthe Péter szerint "bevezetik a kommunizmust" a XII. kerületben, mert sorba kell állni a parkolási engedélyekért. Kovács Gergely polgármester szerint erről szó sincs, azt lehet online is igényelni. Böjthe kritizálta azért is, hogy olyan céggel kötött szerződést a parkolásra, ami felbukkan a IX. kerületben is, ahol a kutya pártos Döme Zsuzsa az alpolgármester.

photo_camera Baranyi, Kovács és Döme

Kovács azt mondta, sokkal olcsóbb szerződést kötöttek, mint amit Pokorni kötött volna, több mint 100 milliót spóroltak. "Pokorniék nem loptak, csak előnytelen üzletet kötöttek" - jegyezte meg.

A parkolással kapcsolatban több civil szervezet küldött javaslatot, az ülésen pedig a DK és a Párbeszéd élesen bírálta, hogy azt a Tisza Párt külsős bizottsági tagja is aláírta. A vitában a Tisza Párt azt mondta, felhívták az érintettet, aki közölte, nem ő írta alá a dokumentumot.