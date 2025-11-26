Döntött a Fővárosi Közgyűlés: átment a Sziget-javaslat

Zárt ülésen döntött a Fővárosi Közgyűlés a Sziget Fesztivál következő tíz évre szóló közterület-használati megállapodásáról.

A Sziget alapítója, Gerendai Károly áll a Fidesz frakciója mögött a Fővárosi Közgyűlésben 2025. október 29-én. Fotó: Bankó Gábor/444

A döntés előtti napon több képviselő is megszólalt a Szigettel kapcsolatban.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője például arról posztolt előzetesen, hogy amennyiben a javaslatukat elfogadja a Közgyűlés (minden magyar diák, akinek a BudapestGO appban van Budapestre érvényes diákbérlete, vagy akár országbérlete, az kap 50 százalék kedvezményt a Sziget-bérlet árából), akkor megszavazzák az előterjesztést.

Ennél kevésbé volt optimista hangvételű Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) posztja, aki viszont arról írt, hogy a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság előző napi zárt ülésén „a megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség”. Gulyás szerint így „újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban.”

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője viszont azt posztolta a tegnapi bizottsági ülés után:

„Az előterjesztésben szereplő feltételek nem egészen azok, amelyekre számítani lehetett. Nem adnak elég biztosítékot sem a Fővárosnak, sem a fesztivál biztonságos megrendezéséhez. Ezért a TISZA módosító javaslatot nyújtott be a holnapi Fővárosi Közgyűlésre, hogy helyreálljon az egyensúly a felelős gazdálkodás és a kulturális értékmegőrzés között – amit az előterjesztés jelenlegi formája nem garantál.”

Ezek után ma zárt ülésen szavazott a közgyűlés a javaslatról, ami végül átment (Bujdosó Andrea módosító javaslatával), vagyis ez az akadály elhárult a jövő évi Sziget Fesztivál szervezése elől.

A Magyar Hang információi szerint a Tisza azt a feltételt szabta, hogy az eredeti javaslatban szereplő dátummal szemben a szervezők korábban legyenek kötelesek bejelenteni azt, ha mégsem rendezik meg a Szigetet (ebben az esetben pedig a szerződés szerint nem kell kifizetniük a közterület-használati díjat). A főpolgármesteri javaslatban még az szerepelt, hogy a Gyereksziget esetén a határidő május 31., míg a fesztivál esetén június 30 lett volna, a Tisza viszont mindkét esetben január 31-et indítványozta. A párt azt is kezdeményezte, hogy az eredeti elképzeléssel szemben ne csökkenhessen a Sziget által fizetendő közterület-használati díj amiatt, hogy kedvezményt adnak a diákoknak, és azt is javasolták, hogy a mostani új megállapodást a jövő évi, illetve a 2027-es tapasztalatok alapján lehessen felülvizsgálni.

A három tiszás javaslat is átment. A Fidesz-frakció viszont a szavazáson nem vett részt.

A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén elég nagy kavarás ment a Sziget körül, erről itt írtunk bővebben. Végül a Tulajdonosi Bizottság november 17-én bontotta fel a Sziget Fesztivál előző tulajdonosának közterület-használati szerződését, viszont Gerendai Károlyéknak hosszútávú szerződésre volt szükségük ahhoz, hogy elkezdhessék szervezni a jövő évi fesztivált. A mai döntés ennek adott zöld utat.