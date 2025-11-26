Szijjártó megígérte a szerbeknek, hogy a Mol segít az energiaválságban, Orbán csütörtökön Vučić elnökkel találkozik

Moszkvai tárgyalásai előtt Orbán Viktor Szabadkán tárgyalhat Aleksandar Vučić szerb elnökkel a szerbiai energiaválságról, írta az Euronews névtelen forrásokra hivatkozva. A lap értesülései szerint szó eshet a Mol esetleges tulajdonszerzéséről is a Szerb Kőolajipari Vállalatban (NIS).

A NIS ugyanis jelenleg nem vehet olajat a Horvátországból érkező vezetékről, mivel orosz tulajdonosi többségben van, amit az Egyesült Államok szankcionál. Az elmúlt hónapokban több lehetőség is felmerült, hogy kik vásárolhatják ki az oroszokat, a Mol mellett arab vásárlókról is cikkeztek.

Szijjártó Péter külügyminiszter a Közép-európai Kezdeményezés (CEI) külügyminisztereinek belgrádi találkozóján tárgyalt a szerb energiaügyi miniszterrel is, és bejelentette, hogy a Mol decemberre 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába.

„A Mol a szállítások tekintetében minden hangszeren játszik (…) Közúton, vasúton és a folyami szállítást igénybe véve is folyamatos a szállítás Szerbiába” – mondta Szijjártó, aki a szerb-magyar kőolajvezeték építését is sürgette.

A szerbek időt kérnek

Mivel a NIS többségi tulajdonosa, az amerikai szankciók alatt álló orosz Gazprom és leányvállalata egyelőre nyilvánosan nem köteleződött el a részesedés eladása mellett, Vučić elnök kedden azt mondta, 50 napos határidőt terveznek adni az orosz vállalatnak, hogy megtalálják az ideális vevőt.

Ha lejár az ötven nap, akkor sem tervezik államosítani a vállalatot. „Ehelyett bevezetjük a saját menedzsmentünket, majd a lehető legmagasabb árat kínáljuk és fizetjük orosz barátainknak” – mondta Vučić a Balkan Insight cikke szerint. Vučić is elismerte, hogy az Egyesült Arab Emírségek, Magyarország és más országok részéről is van érdeklődés a tulajdonrészekre.

„Szerettük volna, ha először nekünk ajánlják fel. Megértjük, hogy valaki mást választottak, és ezt tiszteletben tartjuk” – mondta Vučić.

Mivel azonban az ország a saját olajtartalékait éli fel, és a Mol segítségére szorul, Vučić haladékot kérne az Egyesült Államoktól. Azt mondta, szeretné, ha az amerikai pénzügyminisztérium két napon belül működési engedélyt adna a NIS-nek, hogy folytathassa az importot Horvátország irányából. A szerb energiaügyi miniszter szerdán azt mondta, a szankciók feloldásáról egy napon belül dönthetnek az amerikaiak, írta meg a Biznis nevű szerb lap. (via MTI)