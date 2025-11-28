Európai tisztségviselők üdvözlik, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóságok Zelenszkij legfontosabb emberénél razziáztak

Európai tisztviselők támogatásukról biztosították Ukrajna korrupcióellenes hatóságait, vannak, akik meg is könnyebbültek, amiért vizsgálat indult egy olyan vezető ellen, akit diplomáciai körökben kifejezetten toxikusnak tartanak, írta a Kyiv Independent azután, hogy a hatóságok pénteken razziát tartottak Volodimir Zelenszkij elnöki irodájának vezetőjénél, Andrij Jermaknál.

Egy magas rangú európai diplomata a Kyiv Independentnek névtelensége megőrzése mellett úgy fogalmazott, európai tisztviselők „megkönnyebbültek” a vizsgálat miatt, mivel Jermakot sok helyen „toxikus” szereplőnek tartják. A diplomata szerint ugyanakkor Jermak béketárgyalásokban betöltött szerepe miatt Európa aligha fog nyomást gyakorolni Zelenszkijre, hogy menessze őt.

Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter a lengyel sajtó szerint azt mondta, Lengyelország Ukrajna támogatására vonatkozó stratégiája nem változik. Hozzátette azonban, hogy Varsó további részleteket vár a vizsgálatról, és azt mondta, Ukrajnának átlátható korrupcióellenes politikára van szüksége.

Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak. Fotó: HANDOUT/AFP

Egy másik európai diplomata – szintén névtelenséget kérve – arról beszélt, hogy mindenki érdeke, hogy Ukrajna megszabaduljon minden problémás személytől. Amíg a vizsgálat megfelelően zajlik, Európának nem feladata minősíteni azt, mondta. „Csak azt szeretnénk, hogy az ukrán oldalon minden átláthatóan működjön, egyértelmű felelősségi körökkel és világos kapcsolattartási pontokkal. Nem számít, hogy ezeket a posztokat konkrétan kik töltik be”.

Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője a Kyiv Independentnek azt nyilatkozta:

„Minden vizsgálat azt mutatja, hogy a korrupcióellenes intézmények működnek, és engedik őket dolgozni. A korrupció elleni küzdelem a bővítési csomagunk egyik központi eleme. Egy országnak ezt a területet kell megerősítenie, ha csatlakozni kíván az Európai Unióhoz.”

A novemberben kirobbant korrupciós botrányban Zelenszkijhez közeli figurák is feltűntek, és olyan hevesek az indulatok, hogy már múlt héten arról szóltak a hírek, hogy az ukrán elnök vezéráldozatra kényszerülhet, el kell küldenie Jermakot, az ukrán vezetés legerősebb emberét.

A válságnak egy súlyos politikai hiba ágyazott meg: nyáron Zelenszkij hivatala és a kijevi parlament megpróbálta megszüntetni a NABU és a SZAP, a két korrupcióellenes intézmény függetlenségét, és a politikai kinevezett főügyész felügyelete alá helyezni azokat. A lépés egybeesett azokkal a hírekkel, hogy a korrupcióellenes szervek az elnök belső köreit vették célba, és ennek olyan rossz volt az optikája, hogy az első jelentős kormányellenes utcai tüntetésekhez vezetett a 2022-es orosz invázió óta. Az ukrán társadalom jelentős része nem hitte el azokat a vádakat, amik szerint a NABU nyomozói Oroszország érdekeit szolgálnák, és az egész ügyet úgy értelmezték, mint kísérletet arra, hogy az elnök szűk környezetét megóvják a vizsgálatoktól. Miután az EU is újragondolásra szólította fel, Zelenszkij megváltoztatta álláspontját, és a hatóságok függetlenül működtek tovább – majd jöttek a házkutatások.

Andrij Jermak 2023. augusztus 24-én Kijevben Fotó: Jevhen Kotenko/NurPhoto via AFP

Két héttel ezelőtt a korrupcióellenes ügynökségek felszámoltak egy állítólagos bűnszervezetet, ami jelenlegi és volt energiaügyi tisztviselőkből, egy neves üzletemberből, miniszterekből és egy volt miniszterelnök-helyettesből állt. Az energetikai szektorban feltárt korrupciós hálózattal összefüggésben az ukrán belügyminisztérium pár napja körözést adott ki Timur Mindics ukrán üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa – aki Zelenszkij régi üzlet- és harcostársának, cimborájának számít– és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt a bűncselekményekhez.

A nyomozás Zelenszkij hivatali ideje alatt a legsúlyosabb belföldi botránnyá nőtte ki magát. Az üggyel összefüggésben az ukrán parlament menesztette Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, az igazságügyi tárca élére került Herman Haluscsenkót is.