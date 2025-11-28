Két nap alatt két volt perui elnököt ítéltek börtönbüntetésre

Egy rendkívüli kétnapos ítélethozatal során a perui legfelsőbb bíróság 11,5 év börtönbüntetésre ítélte Pedro Castillo volt elnököt a kongresszus feloszlatásának kísérlete miatt, mindössze egy nappal azután, hogy egy másik volt elnököt, Martín Vizcarrát 14 év börtönbüntetésre ítéltek vesztegetésért. Az ország hét év alatt hét elnököt fogyasztott el, és szinte mindegyiket korrupcióval vagy hatalommal való visszaéléssel vádolták meg.

Az országot 2021-2022-ben vezető Castillo államcsínyre irányuló összeesküvést követett el a bíróság szerint, amikor 2022-ben megpróbálta feloszlatni a kongresszust és széles jogkörökkel felruházni magát. Az ügyészség 34 év börtönt kért a volt elnökkel szemben.

Pedro Castillo az ítélethirdetésen Fotó: KLEBHER VASQUEZ/Anadolu via AFP

2022 végén a fenyegető bizalmatlansági szavazás elkerülése érdekében Castillo bejelentette, hogy feloszlatja a kongresszust. Vészhelyzeti kormányt akart létrehozni, hogy a jövőben rendeletekkel kormányozhasson. A törvényhozás azonban „erkölcsi alkalmatlanság” miatt őt mentette fel tisztségéből. Castillót akkor vették őrizetbe puccskísérlet vádjával, és azóta vizsgálati őrizetben volt.

Peruban az elmúlt 25 évben számos államfőnek meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. Szerdán Martín Vizcarra volt elnököt (2018-2020) 14 év börtönbüntetésre ítélték korrupció miatt, mert még Moquegua kormányzójaként, 2011-től 2014-ig 676 ezer dollárnak megfelelő összeget fogadott el kenőpénzként építkezési vállalatoktól közbeszerzések során. A még nem jogerős ítélettel 9 évre eltiltották közhivatal viselésétől is, és ha nem sikerül a fellebbezés, visszatérhet a Barbadillo börtönbe, ahol letartóztatásban tartották, és ahol csatlakozhat több hivatali elődjéhez.

Áprilisban Ollanta Humala (2011-2016) volt elnököt pénzmosásért ítélték 15 év börtönbüntetésre.

Tavaly elmarasztalták Alejandro Toledót (2001-2006) korrupció miatt, ő 20 év és hat hónapos szabadságvesztést kapott.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) ellen jelenleg folyik nyomozás korrupció miatt.

Alan García volt elnök (1985-1990 és 2006-2011) 2019-ben öngyilkosságot követett el, amikor a rendőrség korrupció vádjával megpróbálta letartóztatni.

Alberto Fujumorit (1990-2000) huszonöt évre ítélték korrupció és emberi jogi bűncselekmények miatt, 2023-ban szabadult a Barbadillóból, tavaly halt meg.

Hogy mégis mi a bánat folyik ebben az országban, arról Bede Márton írt történeti áttekintést két éve. (CNN, MTI)