Térképen a Tisza 104 egyéni jelöltje

Pénteken késő éjszakába nyúlóan lezárult a Tisza több lépésből álló jelöltállítási folyamata, és bejelentették azt a 103 nevet, akik megnyerték a párton belüli előválasztást, és jelöltek lehetnek tavasszal a 106 egyéni választókerületben (a budapesti 3. körzetben Magyar Péternek nem volt ellenfele, egy-egy szabolcsi és borsodi körzet, az egyik nyíregyházi és a mezőkövesdi választókerület jelöltjét később nevezik meg). A több órán át tartó bejelentéssorozatról szóló percről percre tudósításunk itt olvasható.

A párt még múlt hétfőn három jelöltet nevezett meg, közülük ketten maradtak erre a hétre, majd ezen a héten nagyjából három napig tartott az előválasztás utolsó fázisa. A párt közlése szerint ezen nagyjából háromszázezren szavaztak.

Az utolsó körben nagy meglepetés nem született, a párt összes ismert jelöltje mandátumot szerzett: Tarr Zoltán, Tanács Zoltán, Porcher Áron és Velkey György László a fővárosban, Nagy Ervin a dunaújvárosi körzetben, Bóna Szabolcs a csornaiban, Ruszin-Szendi Romulusz a hajdúszoboszlóiban, Göröghné Bocskai Éva hajdúböszörményi polgármester a hajdúböszörményiben, Rost Andrea a szolnokiban, Radnai Márk az esztergomiban, Tárkányi Zsolt az egyik debreceniben, Bujdosó Andrea a pilisvörösváriban, Forsthoffer Ágnes a balatonfürediben. Az egyetlen ismert név, aki nem szerzett jelöltséget, a bajai körzetben indult Kincse Csongor volt.

A térképen megnézheted mind a 104 tiszás jelölt nevét, ha a választókerület fölé viszed az egeret.

A párt jelöltjeink egyharmada nő, a jelöltek átlagéletkora 47 év. A jelöltek közül a legtöbben, 17-en az egészségügyből érkeztek, 15 vállalkozó van, 14-14 közgazdász és jogász végzettségű tiszás jelölt indul, valamint 10 pedagógus és 6 mérnök – sorolt néhány adatot Magyar Péter.