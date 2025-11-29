Magyar Péter mögött Nyíregyházán ott voltak a jelöltek, az egyik közfelkiáltás után, kész a program, megvan a csapat

Kevesebb mint egy órával azután, hogy a Digitális Polgári Körök „háborúellenes” zártkörű gyűlésén véget ért Orbán Viktor „beszélgetése” Nyíregyházán, alig egy köpésre onnan, a Búza téri parkolóban elkezdődött a Tisza Párt „nyíltkörű” rendezvénye. Mindez egy nappal azt követően, hogy pénteken a párt ismertette jelöltállítási projektjének győzteseit, majdnem az összes választókerületben.

Az egyik kerület, ahol még nem volt jelölt, a nyíregyházi központú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es volt. A rendezvényen Gajdos László állatkerti igazgatót Magyar Péter úgy jelentette be, hogy a személyéről nem volt előtte szavazás.

Azzal vezette fel őt Magyar, hogy a nyíregyházi választókerületben „sajnálatos betegség miatt” nem volt jelöltállítás, ezért „különleges és méltó módon” akarja leróni a párt az adósságát. Hosszasan méltatta Gajdost, a város díszpolgárát, aki a nyíregyházi állatkert igazgatójaként európai díjakat szerzett intézményével, és akit Sulyok Tamás köztársasági elnök is kitüntetett. Gajdost Magyar kérésére közfelkiáltással választották meg a körzet jelöltjének, róla itt írtunk bővebben.

Magyar Nyíregyházát „a Tisza többmilliós közösségének egyik fővárosaként” említette, és ismét hangsúlyozta, hogy ők nyílt terepen tartanak gyűlést, Orbán pedig „retteg a saját népétől”, csak a sajátjai előtt mer beszélni.

Vége a one man show-nak

A Tisza elnöke szerint Orbánék öngólokat rúgnak. Az adatok ellopásával csak jobban összekovácsolták a Tisza közösségét. Szerinte a Fidesz részéről mindenki arról beszélt, hogy a Tisza „one man show”, de a párt több mint száz, a „politika mocsarán kívülről” érkező jelöltet tudott állítani az elmúlt két hétben.

Hangsúlyozta, a jelöltek között orvosok, pedagógusok, gazdák vannak. Azt mondta, a következő napokban el fognak vonulni egy időre, hogy megismerjék egymást, utána nyilatkozni is fognak már más jelöltek is. Az esemény utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy kizárólag a Fidesz jelöltjeivel lennének hajlandók helyben vitatkozni, de velük is csak akkor, ha előtte Orbán Viktor kiáll vele vitatkozni.

Azt mondta, kész a program, amire az emberek szavazhatnak, és megvan a csapat is, amellyel megvalósíthatják a programot.

A jelöltállítást szembehelyezte a Fideszével, ahol szerinte nincsenek önkéntesek, és azért nincsenek jelöltek, mert belső konfliktusok vannak a pozíciókért. Magyar milliárdosokra vonatkozó vagyonadót, áfacsökkentést, a kata visszahozatalát, nyugdíjemelést, iskolakezdési támogatást, a közutak és a közintézmények rendbehozatalát ígérte, összességében olyan országot, ahol jobb lesz élni. Ezzel szemben hosszasan sorolta, hogy a Fidesz 15 év kormányzás alatt milyen rossz eredményeket ért el.

A propaganda által untig ismételt, állítólagos tiszás kutya- és macskaadóra reagálva azt mondta, a Tisza bevezetné a zebránkénti százmillió forintos adót. Ezután felhívta Gajdos Lászlót a színpadra, aki elmondta, ebadóról szó sem lehet, azokat, akik kutyáról gondoskodnak, inkább támogatni kell.

A színpadon Gajdost a megye többi jelöltje követte: Szakács Péter Lajos vállalkozó (2-es OEVK), Dicső Viktória mezőgazdasági vállalkozó (3-as OEVK), Simon Zsuzsanna orvos (4-es OEVK), Bugya László tanár, intézményvezető (5-ös OEVK), Barna-Szabó Tímea háziorvos (6-os OEVK).

Magyar elmondta, a jelöltek „óriási munkára” vállalkoztak, és kitartást kívánt nekik az elkövetkezendő nehéz hónapokra. A meg nem választott jelöltjelölteknek azt mondta, köszöni a munkájukat, a hazaszeretetet, meg azt, hogy sokat jelentenek a közösségnek, és más feladatkörökben számítanak a segítségükre.

„Különleges advent, különleges várakozás következik. 134 nap van hátra. Mindenkinek szép ünnepi készülődést és várakozást kívánunk. De közben kérem, ne felejtsétek el, hogy mindenkire szükség lesz a változáshoz, mindenkire szükség lesz az áprilisi rendszerváltozáshoz” – mondta, majd Petőfi Sándort idézve lezárta beszédét. Ezután a Rost Andrea operaénekes által vezetett kórus énekelt.