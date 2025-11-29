Ukrajna drónokkal csapott le két árnyékflottás orosz tankerre a török partok közelében a Fekete-tengeren

Ukrajnai haditengerészeti drónok csaptak le két szankcionált tankerre a Fekete-tengeren, miközben azok egy orosz kikötő felé tartottak, hogy külföldre szánt olajjal rakodják meg őket – állította szombaton egy ukrán tisztviselő. Kijev célja, hogy növelje a nyomást Oroszország olajiparára – írja a Reuters.

A kép illusztráció Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A Kairos és a Virat nevű tankerek üresen tartottak Moszkva egyik legfontosabb fekete-tengeri olajtermináljára, Novorosszijszkba – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). A támadást a drónok fel is vették. „A videó alapján a találatok után mindkét tanker súlyos károkat szenvedett. Ez jelentős csapás az orosz olajszállításra” – írta a tisztviselő.

Ukrajna hónapok óta támadja az orosz olajfinomítókat, gyakran nagy hatótávolságú drónokkal, messze a frontvonalak mögött. A tankereket ért csapások viszont új típusú támadásnak számítanak. Kijev ismételten felszólította a Nyugatot, hogy tegyen érdemi lépéseket Oroszország úgynevezett „árnyékflottája” ellen, ami – Ukrajna szerint – lehetővé teszi Moszkva számára, hogy nagy mennyiségű olajat exportáljon, így finanszírozva a háborúját, megkerülve a nyugati szankciókat.

A több száz, gyakran elöregedett hajóból álló flotta azután vált kulcsfontosságúvá, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a nyugati szankciók igyekeztek korlátozni Moszkva olajbevételeit. Ettől függetlenül a Kaszpi-tengeri Kőolajvezeték Konzorcium (CPC) – ami a globális olajtermelés több mint 1%-át kezeli – szombaton közölte, hogy felfüggesztette működését, miután az orosz fekete-tengeri terminál egyik kikötői pontonját jelentős károk érték egy másik ukrán dróntámadás következtében.

A CPC Kazahsztánból exportál olajat Oroszországon és a fekete-tengeri terminálon keresztül. Kazahsztán „elfogadhatatlannak” nevezte a támadást.