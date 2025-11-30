Miközben Orbán elkezdte elkaszálni a fideszes matuzsálemeket, Lezsák Sándor hitet tett az ulti kampányereje mellett

Miközben Orbán Viktor elkezdte személyesen közölni a Fidesz sokciklusos egyéni képviselőivel a generációváltást, Lezsák Sándor (75) ütemtévesztés nélkül áll elő újabb ötletekkel a szavazók megszólítására.

„Csocsóbajnokságot kell szervezni! Vagy éppen römi, vagy ulti, vagy társasjáték! Ezernyi lehetőség van! Ezernyi! Nincs olyan kis-nagy település, ahol ne kártyáznának, ne ultiznának!”

– mondta, nagyon lassan, de lelkesen, a sok-sok állami pénzel megtámogatott Lakiteleki Népfőiskola nagykánja.

Az Országgyűlés alelnöke szerint „Lakitelek mozgósító erő”, és meg kell találniuk „azt a formát, ami a mi tartalmunkat hozza felszínre, és erősíti meg”. Itt jön képbe az ultizás, és ezernyi más lehetőség. Ezernyi!

Az erről szóló videó ugyanazon a napon jelent meg Lezsák hivatalos oldalán, mint amikor Orbán Viktor Nyíregyházán több órás, amerikai evangelikálista egyházakat megszégyenítő, zenés-táncos showműsort nyomott le a DPK-s országjárásán.

Lezsák 1994 óta országgyűlési képviselő a kiskunfélegyházi központú Bács-Kiskun megyei választókerületben. A fideszes matuzsálemekről szóló idei cikkünkben azt írtuk róla, hogy már 2022-ben is keringtek hírek arról, hogy nem indul, de végül maradt, és 62 százalékos eredménnyel nyert.

2026-os indulásáról még nincs döntés, alighanem rajta múlik. Ha visszavonulna, az esélyes utódok között választókerületi kabinetfőnökét, Lenkei Róbertet, valamint Kiskunfélegyháza polgármesterét, Csányi Józsefet emlegetik. Nagy kérdés azonban, hogy a 2014 óta polgármester Csányi – aki a maga szintjén legalább akkora kiskirály, mint Lezsák – elcserélné-e a 2029-ig biztosat a bizonytalanra.

Akárhogyan is lesz, Lezsák szerint nagyon sok mozgósító lehetőséget kínál a Népfősikola, „és ezekkel tessék élni!”

A képolvasó fiatalokat ezúttal nem köszöntötte.