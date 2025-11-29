Vége a víg napoknak: Vigh László nem nevettet minket többé

„Ma, 2023-ban elmondható, hogy a sajtószabadság azt jelenti számunkra, hogy akinek a tulajdonában van a sajtó, annak az értékeit közvetíti.” (Vigh László)
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke fiatalításképp több megyei jogú városban is lecseréli a fideszes képviselőket, Zalaegerszegen is új képviselőjelöltet indít a Fidesz 11 év után, így a helyi erős emberére, Vigh Lászlóra. Orbán azt mondta, Vighgel 25 éve dolgozik együtt, bajtársának tekinti a jelenlegi képviselőt, és a politikánál is szorosabb kapcsolat fűzi egymáshoz őket. „Vigh László marad a munkatársunk, számítok rá a parlamenti választás után is, de nem képviselőként. Erről állapodtam meg vele” – mondta Orbán, Vigh pedig elárulta, hogy „egyszersmind kormányzati feladatra kérte fel a választásokat követően”.
De mit veszítünk azzal, hogy a zalai járműipari tesztpálya megvalósításáért felelős miniszteri biztos Vigh László nem fogja magát produkálni a Zala megyei protokolláris eseményeken? Röviden: mindent.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
És még azt is, hogy segít a politikusoknak.
Azt mondta, alkalmazkodniuk kell a változáshoz.
Orbán Viktor árulta el, hogy Vigh László ezután más formában folytatja majd a munkát.
Ha Budapest rendezheti a 2024-es olimpiát, ezt mindenképpen fel kellene venni a programba.
A párt szerint csalás és színlelt szerződés gyanúja is felvetődik, miután Vigh László a felsőrajki földjét eladta az önkormányzatnak, ami EU-s pénzből felújította azt, majd Vigh a földet nyomott áron visszavásárolhatta.
Vigh László, Makovecz Tamás és Balaicz Zoltán sajtótájékoztatón járta be a landorhegyi gondozóházat.
Nagylengyelen nincs térfigyelőrendszer-átadás pap nélkül.
Napra pontosan öt éve még úgy volt, Magyarország első fix telepítésű hullámvasútja lepipálja a fővárost is.
Vigh László szűnni nem akaró szeretettel, végtelen hálával, a legeslegmélyebb tisztelettel köszöntötte a miniszterelnököt Zalaegerszegen.
Mongólia nemzetközi pályázatot hirdetett a Mongol Birodalom ősi fővárosa, Karakorum helyén építendő Újkarakorum megtervezésére.
Vigh László az 1,2 kilométeres út mindkét végén rendezett szalagvágást.
Vigh szerint az arcodon a lelked.
This is what a feminist looks like
Vigh László magyaros strandpapucsban tette hozzá a magáét a betonozáshoz.