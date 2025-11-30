Üzenetben ismerte be az erőszakot, a bíróság felmentette, az egyetem pedig széttárta karjait

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Igen, egy intoleráns fasz voltam veled akkor, és nem ezt érdemelted, és senki sem érdemli meg, hogy semmibe vegyék a saját akaratát!”

Ezt az üzenetet 2022 őszén kapta R., a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik hallgatója attól a férfi ismerősétől, aki egy nappal korábban megerőszakolta őt az egyetem kollégiumában. R. feljelentést tett a férfi ellen.

Három és fél évvel később, november 19-én azonban a bíróság felmentette a férfit, hiába a beismerő üzenete, a véres bugyi és a használt óvszer. Az eljárás alatt R. hagyta el a kollégiumot, és R. kérvényezett egyéni tanrendet, nehogy újra össze kelljen futnia a férfival, aki azóta már le is diplomázott. Az ügyészség nem fellebbezett az ítélet ellen.

„Minden létező intézmény által elárulva érzem magam.”

Ezt az ítélet után mondta R., akinek a történetéről először november 20-án hallhatott a széles nyilvánosság, miután a hallgató ügyét 2022 őszén felkaroló nőjogi aktivista, Mérő Vera megírta az ítélethez vezető utat. Fontos hangsúlyozni, hogy az áldozat nyilvánosan eddig csak Mérőn keresztül kommunikált, így a legtöbbet az ügyéről Mérő tolmácsolásából lehet tudni.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ennek a történetnek az egyik kulcspontja, hogy az ügyészség nem szexuális erőszak, hanem szexuális kényszerítés miatt emelt vádat. Ahogy azt R. jogi képviselője, Keviczki István a HVG-nek elmondta, a kényszerítés kisegítő tényállását akkor használják, amikor nem történt fizikai erőszak, hanem más jellegű fenyegetés érte az áldozatot. Mérő elmondása szerint R. hosszasan kérlelte a férfit, hogy hagyja abba, az azonban folytatta az erőszakot.

Az ügyre a hallgatóság gyorsan reagált: hétfőre néma demonstrációt szerveztek az egyetem elé, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) pedig fórumot hirdetett, amin részt vett az egyetem vezetősége is. A fórumon a vezetőség szikár, jogi nyelvezetű védekezése és felelősségének hárítása széles körben felháborodást keltett a hallgatóság körében, akik közül többen gerillakiállítást szerveztek az egyetemre, miközben folytatódtak a demonstrációk és az egyeztetések. Az ügy szimbóluma lett a véres lepedő, ami több magyar egyetem épületében is megjelent a napokban.

Több hallgatóval is beszéltünk, hogy mit lehetett korábban tudni az ügyről, és mi vezetett a mostani tiltakozásokig.