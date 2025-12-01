Kihallgatták a taxist, aki két nőt bántalmazott a Bazilika közelében, egyikük eszméletlenül esett össze

Mint a Police.hu hírében is olvasható, a közösségi médiában a hétvégén kezdett terjedni a felvétel arról, ahogy Budapest belvárosában egy taxisofőr úgy megüt két nőt, hogy azok a földre esnek, egyikük a videó végéig meg sem mozdul. A videót közelről vette fel valaki, egy szelet pizzával a kezében, amit végig mutat is a felvételen. A taxison, a két nőn és a kamerát tartó ismeretlenen kívül még két férfi látszódik a videón. Amikor elterül a nő, az egyik férfi halkan rászól a taxisra, hogy „egy nőt ne ütlegelj”. A másik odalép hozzá, megemeli a karját, és mintha megvizsgálná a fejét.

A Police.hu közlése szerint a felvétel alapján a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság hivatalból indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Hétfőre azonosították a feltételezett elkövetőt, akit december 1-jén budapesti lakásán elfogtak, majd garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.

A 39 éves férfi beismerte a bántalmazást: azt mondta, november 29-én hajnalban a Sas utcában azután ütött, hogy egy négyfős társaságból két nő szidalmazni kezdte, mert nem akarta elvinni őket, mivel nem ők rendelték a taxit és ittasak is voltak. A helyszínre senki sem hívott rendőrt vagy mentőt, a két nő azóta sem jelentkezett a rendőrségen, sérülésük foka nem ismert. Egy tanú szerint az eszméletét vesztő sértett néhány perccel később magához tért. A nyomozás további tanúk és a sértettek felkutatásával folytatódik.

A történtekre ragált az Uber is, melynek kötelékébe a taxis tartozott. A cég ezt írta közleményében: „Az Uber zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben. Amint értesültünk az esetről, azonnal felfüggesztettük az érintett sofőr hozzáférését az alkalmazáshoz a további vizsgálat idejére. Emellett támogatjuk a nyomozásban a hatóságok munkáját.” (via Police.hu)