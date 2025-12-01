„Nem volt ezzel semmi probléma” – mondta Szijjártó Péter arról, hogy Orbán tolmácsa nagyon fontos mondatokat hagyott ki Moszkvában

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt Németh Balázs vendége az Igazság Órája című műsorban (az ominózus rész 25:25-től látható), ahol számos téma mellett Orbán tolmácsának moszkvai teljesítményéről is kérdést kapott a miniszter. Németh azt kérdezte: „a tolmáccsal kapcsolatos ügyről érdemes beszélni, vagy azt megfejteni, hogy ott pontosan mi történt?” Szijjártó pedig röviden és tömören válaszul lesöpörte az asztalról ezt a témát.

„Azért nem érdemes megfejteni, mert csapatmunka. Én is tudok segíteni, ha az orosz nyelvről van szó, és szoktam is segíteni a miniszterelnöknek. A miniszterelnököt sem lehet eladni, nem volt ezzel semmi probléma” – reagálta Szijjártó.

Orbán Viktor múlt pénteki moszkvai látogatásán az orosz tolmács több alkalommal is mást tolmácsolt, mint, amit Putyin mondott. Az esetről szombaton Nyíregyházán megkérdezték Menczer Tamást is, aki az mondta: „Megkérdeztem, mi történt, azt mondták, nem hallotta jól, amit az orosz elnök mondott. Az is lehet, ami minden emberrel előfordulhat, hogy rossz napja volt”.